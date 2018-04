Brozovic, con il Cagliari torna il faro nerazzurro. In oltre tre anni di Inter non è mai stato così al centro del villaggio interista. L’assenza di Marcelo Brozovic si è sentita contro l’Atalanta, eccome se si è sentita. Il centrocampista croato è in grande momento di forma e la coppia Gagliardini-Borja Valero lo ha fatto decisamente rimpiangere. La stagione di Brozovic è stata un continuo saliscendi. In estate Spalletti gli ha cucito addosso il ruolo di incursore dietro Icardi, posizione in cui l’ex Dinamo Zagabria si alternava con Joao Mario. In autunno lo ha bloccato un brutto infortunio, che lo ha spinto un po’ ai margini del progetto interista. Qualche prestazione sottotono l’ha fatto finire nel mirino della critica dei tifosi interisti. Un paio di plateali battibecchi con il pubblico nerazzurro sembravano essere da preludio ad una sua partenza a gennaio.

Sembrava tutto fatto. Montella lo voleva fortemente al Siviglia e c’era già l’aereo pronto per portarlo in Spagna. All’ultimo momento è stato Spalletti a bloccare tutto. A lasciare l’Inter è stato Joao Mario, mentre Brozovic è rimasto. Il centrocampista ha riconquistato la fiducia del suo allenatore, dei compagni e del pubblico di fede interista. Da quando c’è lui in mezzo al campo l‘Inter è ripartita. Come detto contro l‘Atalanta la sua assenza si è fatta sentire, ma ora Brozovic è pronto a riprendersi il suo posto contro il Cagliari. Domani sera a San Siro è obbligatorio vincere, altrimenti la strada verso la Champions League si farebbe decisamente tortuosa.

Brozovic-Candreva, due recuperi importanti per Spalletti

Non solo Brozovic, anche l’assenza di Candreva ha avuto il suo peso nel match contro l’Atalanta. L’ex laziale ha trovato una buona intesa con Cancelo, tanto che senza di lui il portoghese è sembrato smarrito a Bergamo. Candreva non sta vivendo la sua miglior stagione, ma il suo lavoro sulla fascia destra è prezioso per tutta l’Inter. Da quella parte sono venute le occasioni per Icardi nel derby, sempre da quella parte Cancelo si fa preferire nel ruolo di esterno basso.

Brozovic e Candreva ritroveranno il loro posto da titolari con il Cagliari. Prioritario per l’Inter ritrovare la via del gol. I nerazzurri non segnano da 312 minuti. Ad aprile Icardi e compagni non hanno ancora gonfiato la rete. Il pareggio nel derby tra Lazio e Roma ha lasciato invariate le posizioni in classifica. Cagliari domani sera e Chievo nel prossimo turno rappresentano tappe fondamentali per la corsa alla Champions League. Il Milan è lontano, ormai il discorso è tra l’Inter e le due romane. Un cammino che si fa sempre più corto e che probabilmente porterà allo scontro decisivo dell’Olimpico contro i biancocelesti dell’ultima giornata. Intanto Spalletti deve cercare di non compiere più passi falsi. A sei giornata dalla fine del campionato ogni errore può essere pagato a caro prezzo. Quasi tutte le squadre di serie A giocano per obiettivi importanti. Un mese ad alta tensione per arrivare all’agognata Champions League. Prima tappa domani sera contro il Cagliari, a San Siro è vietato sbagliare. Per tutti.