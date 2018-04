Dove vedere Milan-Napoli: diretta tv e live streaming gratis, oggi 15 aprile

La 32.a giornata di Serie A offre agli appassionati italiani una grande sfida, quella tra Milan e Napoli. In questo articolo vi diremo dove vedere la partita in diretta tv e in streaming gratis, oltre a tante altre curiosità su una classica del calcio di casa nostra. I rossoneri, dopo una bella rimonta, hanno tirato il freno a mano nelle ultime tre partite, conquistando soltanto due punti. La squadra di Gattuso sembra ormai definitivamente tagliata fuori dalla lotta per un posto in Champions, ma deve comunque fare punti per respingere gli attacchi delle rivali e consolidare il sesto posto valido per l’Europa. Il Napoli invece è obbligata a fare risultato, visto che la Juve è +4 e può beneficiare del turno casalingo contro la Sampdoria per allungare. Un passo falso dei partenopei potrebbe complicare molto le cose in vista dello scontro diretto del 22 aprile. Sarà un match certamente spettacolare: ecco allora tutte le informazioni su dove vedere Milan-Napoli in diretta in tv e in streaming live gratis.

Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv: il programma di Sky e Mediaset

Milan-Napoli non sarà l’unico big match della serata, visto che questa sera è in programma il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Tornando alla sfida di San Siro, nell’ultimo precedente disputato a Milano sono stati gli azzurri a prevalere per 2-1 (reti di Insigne, Callejon e Pasalic), mentre l’ultima vittoria rossonera davanti al proprio pubblico risale a dicembre 2014 (2-0). Ma dove vedere Milan-Napoli in tv? La partita sarà trasmessa in diretta da Sky e Mediaset Premium, rispettivamente ai canali Sky Sport 1, Sky Calcio 1 (per la pay tv satellitare) e Premium Sport (su quella digitale).

Milan-Napoli in streaming gratis: ecco come vedere la partita

Per chi non avesse la possibilità di seguire il match in diretta tv, ci sarà invece quella di vedere Milan-Napoli in streaming gratis. Per gli abbonati delle due pay-tv sono disponibili infatti i servizi di Sky Go e Premium Play. Non ci resta che augurarvi una buona visione del match!