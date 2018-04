Infortunio De Sciglio, niente finale di Coppa Italia per il terzino bianconero. Niente Juventus-Napoli e niente Juventus-Milan per Mattia De Sciglio. Il terzino della Juventus che s’è infortunato in occasione dell’ultima gara di Champions League contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Premium Sport l’ex laterale del Milan ha accusato una lesione di alto grado della fascia plantare del piede sinistro e difficilmente tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri per il rush finale della stagione.Un inconveniente per Allegri, che quindi non potrà contare sul suo pupillo nelle prossime partite. De Sciglio ha giocato una buona stagione, riconquistando di recente anche la maglia azzurra. Come nelle stagioni al Milan la sfortuna però non sembra volerlo abbandonare. Anche se la stima e la fiducia di Allegri resterà immutata anche per la prossima stagione.

Infortunio De Sciglio, chance in più per Howedes

Infortunio De Sciglio, Howedes carta in più per Allegri. Dopo tanti problemi fisici è arrivato il suo momento. Benedikt Howedes ha giocato da titolare con la Sampdoria e ha anche segnato il suo primo gol in serie A. L’ex difensore dello Schalke 04 potrebbe rivelarsi molto prezioso nel finale di stagione della Juventus. Il tedesco potrà alternarsi con Lichtsteiner nel ruolo di terzino destro anche essere una valida alternativa per i centrali bianconeri. Il 30enne difensore tedesco potrà così cercare di convincere la Juventus ad esercitare il diritto di riscatto che i bianconeri hanno verso lo Schalke 04. Howedes ha giocato solo due partite con la maglia della Juventus, ma la sua carriera e la sua duttilità potrebbero aver già convinto i bianconeri a confermarlo per la prossima stagione.

Intanto i bianconeri si preparano per la trasferta di Crotone, in programma mercoledì sera alle 20:45. Una tappa importante di avvicinamento verso lo scontro diretto con il Napoli di domenica prossima all’Allianz Stadium. Lì molto probabilmente ci sarà il dentro o fuori tra le squadre di Allegri e Sarri. Ma prima c’è un turno infrasettimanale che può sempre riservare qualche spiacevole sorpresa alle duellanti per lo scudetto 2017/2018.