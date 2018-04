Infortunio Immobile, Firenze a rischio. Non è un momento particolarmente fortunato per la Lazio. Prima l’eliminazione in Europa League per mano del Salisburgo e poi un sofferto pareggio nel derby con la Roma. Come se non bastasse Simone Inzaghi potrebbe dover rinunciare a Ciro Immobile nel turno infrasettimanale. Il giocatore, nel post derby contro la Roma ha pubblicato su Instagram le fasciature poste sul piede e sul ginocchio dopo la stracittadina. Cure post partita quindi per il giocatore della nazionale italiana ma ora la sua presenza per la partita contro la Fiorentina sembra a rischio. I biancocelesti saranno infatti di scena al Franchi nella 32a giornata di Serie A in una partita fondamentale per i capitolini nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. Una vera e propria tegola per Inzaghi, che potrebbe rinunciare al capocannoniere della serie A. Non proprio la migliore notizia che l’allenatore della Lazio potesse ricevere.

Infortunio Immobile, si scalda Caicedo. Se davvero il centravanti napoletano non fosse disponibile per Fiorentina-Lazio, allora Inzaghi avrebbe due ipotesi da vagliare. Una porta alla titolarità di Caicedo. Il bomber di scorta dei biancocelesti potrebbe agire da prima punta. Un’altra scelta potrebbe essere quella di spostare Felipe Anderson in attacco come prima punta, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic alle sue spalle. Il tecnico biancoceleste dovrà fare dio necessità virtù visto che mancherà anche Radu. Il romeno, espulso nel derby, verrà squalificato dal giudice sportivo e non sarà disponibile per il delicato match dell’Artemio Franchi.

Infortunio Immobile, momento decisivo per la Lazio

Infortunio Immobile, la Champions in bilico per i biancocelesti. Roma 61, Lazio 61 e Inter 60, questo il minicampionato che deciderà quali due squadre faranno compagnia a Juventus e Napoli nella prossima Champions League. Al momento i biancocelesti sembrano essere messi lievemente peggio. La squadra sembra accusare le fatiche stagionali, anche se ora che l’Europa League non c’è più ci sarà più tempo rifiatare. In questa settimana ci sarò un doppio impegno molto importante per la Lazio. La Fiorentina in trasferta e la Sampdoria all’Olimpico. Due partite che potranno dire molto sul futuro prossimo biancoceleste. Ricordando che all’ultima giornata c’è Lazio-Inter. Uno scontro che potrebbe diventare decisivo per tutte e tre le squadre.

Infortunio Immobile, Firenze ad alta tensione per la Lazio. La possibile assenza di Ciro Immobile contro la Fiorentina complica un po’ i piani di Simone Inzaghi. Rinunciare al miglior cannoniere in un match così delicato non è il massimo, ma la Lazio saprà come affrontare al meglio l’impegno. D’altronde i biancocelesti hanno segnato 109 gol in stagione, avendo il miglior attacco della serie A dietro la Juventus. Immobile è fondamentale per la Lazio, ma chi lo sostituirà sarà all’altezza. Il bomber di Torre Annunziata deve anche stare attento al pericolo giallo. Immobile è sotto diffida, quindi alla prossima ammonizione scatta la squalifica. Un altro piccolo ostacolo in una corsa alla Champions League che si è fatta decisamente intricata. Sei partite per tornare a giocare la coppa europea più prestigiosa, 11 anni dopo l’ultima partecipazione. Decisamente tanto tempo. Troppo tempo.