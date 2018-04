Infortunio Pjanic, il bosniaco out con il Crotone e in forte dubbio con il Napoli

Minuto 43 di Juventus – Sampdoria, Miralem Pjanic abbandona il terreno di gioco per lasciare il posto a Douglas Costa (che si rivelerà poi decisivo per il 3-0 finale contro i blucerchiati) a causa di un risentimento muscolare.

E’ l’indurimento della coscia sinistra a tenere in apprensione il tecnico Allegri e l’intero staff medico bianconero che non intendono in nessun modo rischiare ricadute o addirittura peggioramenti della situazione in vista dell’importante finale di stagione.

Nonostante le rassicurazioni sull’entità lieve dell’infortunio da parte del diretto interessato nelle dichiarazioni del post-gara contro la Samp, il regista bosniaco ex Roma salterà sicuramente la trasferta calabrese contro il Crotone nel turno infrasettimanale di mercoledì, con la speranza di essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida scudetto di domenica contro il Napoli.

E’ una corsa contro il tempo, dunque, per Miralem Pjanic per tentare di essere presente in quella che si preannuncia come la sfida cruciale del campionato.

La Juve, in virtù del pareggio del Napoli a San Siro contro il Milan, ha portato a 6 i punti di vantaggio sui diretti inseguitori e con una vittoria sugli uomini di Sarri domenica potrebbe scrivere la parola fine su questo campionato con la conquista del settimo scudetto consecutivo.

Con la Champions ormai sfumata nelle modalità che tutti conosciamo, la Juve ha bisogno dei suoi uomini più importanti per non rischiare di fallire gli obiettivi rimasti in questo finale di stagione, tra i quali, oltre allo scudetto, ovviamente anche la finale di Coppa Italia contro il Milan.