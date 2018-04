Inter-Cagliari, nerazzurri in cerca dei tre punti per la Champions League. Un aprile avaro di emozioni fino ad ora per la squadra di Luciano Spalletti. L’Inter infatti ha collezionato due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato nel mese in corso senza segnare neanche un gol. I nerazzurri non vincono dal sabato di Pasqua, 3-0 al Verona. Poi due pareggi a reti bianche con Milan e Atalanta e una sconfitta con il Torino. Insuccessi che hanno comunque lasciato intatte le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Icardi e compagni sono ad un punto di distanza dalla coppia Lazio-Roma e hanno un rassicurante +7 sul Milan. Questa sera a San Siro arriva un Cagliari rinfrancato dai tre punti conquistati contro l’Udinese. I sardi erano reduci da tre sconfitte consecutive. Il 2-1 contro i friulani ha fatto lievitare a cinque punti il vantaggio sulla zona caldissima della classifica di serie A. Due squadre quindi in cerca di punti per i rispettivi obiettivi per il finale di stagione.

Inter-Cagliari, i precedenti a San Siro. Sono ben 7 anni che i nerazzurri non battono in casa i rossoblu sardi. L’ultima volta era il 19 novembre 2011. Un 2-1 firmato dalle reti di Thiago Motta e Coutinho per l’Inter, Larrivey nel finale segnò il gol della bandiera per i sardi. Nei successivi cinque confronti giocati al Meazza ci sono stati tre pareggi e due vittorie del Cagliari. L’ultima vittoria dei sardi è arrivata proprio nello scorso campionato. Era il 16 ottobre 2016, sulla panchina interista c’era ancora Frank de Boer. Icardi sbaglia un rigore nel primo tempo. Joao Mario porta in vantaggio i nerazzurri nella ripresa, ma Melchiorri prima e un autogol di Handanovic danno i tre punti al Cagliari. Spalletti e i suoi dunque vogliono sfatare un tabù che dura da molto, troppo tempo.

Inter-Cagliari, come seguire il match in tv

Inter-Cagliari, dove vedere il match in televisione. Inter-Cagliari potrà essere vista su Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1; mentre su Mediaset Premium sul canale Premium Sport. Spalletti dovrebbe confermare ancora il 3-4-2-1: Brozovic rientra in mediana, Candreva e Rafinha si giocano una maglia sulla trequarti. Cancelo giocherà ancora più avanzato, con D’Ambrosio nei tre centrali e Santon (favorito su Dalbert) a sinistra. Vecino è recuperato ed è stato convocato. Lopez dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Cigarini e Barella, entrambi squalificati: centrocampo dunque in assoluta emergenza, visto che Dessena e Deiola sono ancora indisponibili. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Pavoletti-Sau.

Inter-Cagliari, le info per lo streaming

Inter-Cagliari, come seguire il match su internet. L’anticipo della 33esima giornata del campionato di serie A tra Inter e Cagliari potrà essere seguito anche in streaming. L’incontro tra nerazzurri e rossoblu potrà essere fruibile attraverso i servizi SkyGo e Premium Play. C’è anche la diretta scritta su Supernews. Nel prossimo turno di campionato l’Inter giocherà a Verona contro il Chievo, mentre il Cagliari sarà impegnato alla Sardegna Arena contro il Bologna dell’ex Donadoni.