Juventus-Napoli, è già febbre per lo scontro scudetto. Si deve ancora giocare il turno infrasettimanale, ma l’attenzione di molti è già sul match di domenica prossima all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si affronteranno in una partita che può chiudere o riaprire la lotta per vincere lo scudetto 2017/2018. Alla grande sfida potrebbero assistere anche i tifosi del Napoli non residenti in Campania. L’indiscrezione è stata lanciata da La Repubblica e potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore. La vendita per il settore ospiti era stata sospesa, in attesa delle decisioni ufficiali in merito. Nell’epoca della tessera del tifoso, dei tornelli e della sicurezza negli stadi sembra assurdo fare ancora questi discorsi, ma tant’è. Inimmaginabile pensare di privare ai tifosi azzurri il diritto di assistere alla partita dell’anno. Per di più in uno stadio moderno e polifunzionale come quello della Juventus.

Juventus-Napoli, il calcio italiano rinasca da questa partita

Juventus-Napoli, uno spettacolo per tutti. Giusto ricordare che stiamo parlando sempre di calcio. Lo scontro tra bianconeri e azzurri non è una guerra. Poi è giusto riflettere su un’altra cosa. Un tifoso del Napoli violento non residente in Campania e meno pericoloso di un tifoso violento residente in Campania? Una domanda retorica che però non trova la scontata risposta. Quale migliore occasione di rilanciare l’immagine del calcio italiano che regalare uno stadio pieno per la partita dell’anno? Dopo che Juventus e Roma hanno contribuito a far capire all’Europa che il calcio italiano non è morto. Anzi. Chi prende queste decisioni deve capire che non si può vietare ai tifosi di seguire la propria squadra, a patto che questi siano persone corrette e che non arrechino danno al prossimo. Juventus-Napoli, l’attesa è già cominciata, resta da capire se sarà uno spettacolo per tutti o per chi ha la “fortuna” di abitare nei confini campani. Roba da feudalesimo del calcio. Da non crederci davvero.