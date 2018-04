Lazio-Roma streaming live gratis e diretta TV. Dove vedere il Derby oggi 15/04

Una per riprendere il cammino dopo l’inaspettata eliminazione dall’Europa League, l’altra per continuare a sognare dopo la straordinaria vittoria contro il Barcellona, entrambe con l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League: signore e signori questa è Lazio-Roma, il derby della Capitale. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come e dove vedere Lazio-Roma in streaming gratis e diretta TV. Prima vediamo come arrivano alla sfida le due squadre. I biancocelesti devono rifarsi dopo la disfatta di giovedì contro il Salisburgo: il derby, in questo senso, diventa vitale per gli uomini di Simone Inzaghi che ora hanno come unico obiettivo la qualificazione alla prossima Champions, in caso contrario la stagione diventerebbe incredibilmente deludente. I giallorossi, a pari punti con gli odiati cugini, vogliono continuare a vincere dopo l’exploit contro il Barcellona che ha permesso ai ragazzi di Di Francesco di approdare in semifinale di Champions League. Il pari dell’Inter contro l’Atalanta nell’anticipo di ieri permette ad entrambe le squadre di guardare alla sfida dell’Olimpico con un pizzico di tranquillità in più. Nel prossimo paragrafo vi diciamo come e dove vedere Lazio-Roma in diretta TV e streaming gratis.

Diretta TV Lazio-Roma: dove vedere il derby della Capitale oggi

Lazio-Roma in diretta TV sarà trasmessa sia da Sky che da Mediaset Premium (fischio d’inizio ore 20,45). Per quanto riguarda l’emittente televisiva il derby della Capitale sarà trasmesso su due canali: Sky Supercalcio HD (canale 206, diretta dalle 20,35) e Sky Calcio 1 HD (canale 251, diretta dalle 20,15), con la telecronaca affidata a Compagnoni ed il commento tecnico ad Ambrosini. Per quanto concerne Mediaset, invece, sarà possibile vedere Lazio-Roma su due canali: Premium Sport HD (canale 380 del digitale terrestre) e Premium Sport (canale 370, per tutti coloro che non possiedono un televisore in alta definizione), con il pre-partita dalle ore 19,45 circa.

Lazio-Roma streaming live gratis: come e dove vederlo su pc, smartphone e tablet

Lo streaming Lazio-Roma sarà visibile attraverso le applicazioni ufficiali Sky Go e Premium Play, valevoli per pc, smartphone e tablet. Per tutti coloro che non sono abbonati ad una delle due piattaforme televisive, consigliamo di farsi prestare l’account da amici o parenti abbonati in modo tale da vedere Lazio-Roma in streaming live gratis in maniera sicura. Al contrario sconsigliamo vivamente di vedere lo streaming Lazio-Roma attraverso siti internet (Rojadirecta su tutti) e pagine Facebook, in quanto nella nostra nazione questa azione è illegale e di conseguenza una volta scoperti si rischiano multe e sanzioni molto pesanti.