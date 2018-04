LIVE Milan-Napoli, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE MILAN-NAPOLI, RISULTATO IN TEMPO REALE E CRONACA IN DIRETTA- La 32.a giornata di Serie A offre agli spettatori una grande sfida nel pomeriggio. Alle 15.00 a San Siro andrà in scena Milan-Napoli, una partita molto importante per gli obiettivi delle due compagini. Se da una parte i rossoneri nelle ultime giornate hanno rallentato il passo, perdendo terreno prezioso dalla zona Champions, gli azzurri devono assolutamente fare risultato per evitare la fuga della Juventus, nel caso i bianconeri dovessero vincere alle 18.00 contro la Sampdoria. Gattuso è in piena emergenza difesa, vista la contemporanea assenza di Bonucci (squalificato) e Romagnoli (infortunio muscolare), al loro posto si rivedranno Musacchio e Zapata. Soliti dubbi in avanti per ‘Ringhio’, con Kalinic che sembra essere il favorito sui suoi colleghi. Sull’altra panchina Sarri schiererà la squadra tipo, con un dilemma in più: Milik. Il polacco infatti da quando è rientrato dall’ennesimo infortunio si è dimostrato in grande forma e il tecnico toscano sta cercando di capire come e se farlo partire dal primo minuto. Sarà un match molto emozionante, perciò seguite live Milan-Napoli, gli aggiornamenti del risultato in tempo reale e la cronaca del match in diretta.

Live Milan-Napoli, le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.