Milan-Inter, un precedente illustre fa sperare Gattuso. Giorno insolito, orario insolito per un derby milanese. La stracittadina milanese è abituata da anni a giocarsi quasi esclusivamente di sera. Dopo il match giocato a ora di pranzo della passata stagione eccone un altro di pomeriggio. Una data che è stata resa necessaria dopo l’inevitabile rinvio a causa della scomparsa di Davide Astori. Non è la prima volta che un derby si gioca alle 18:30. C’è infatti un precedente che è di buon augurio per il Milan. Il 14 aprile 2006, di venerdì, si giocò infatti un Milan-Inter. Eravamo nel weekend di Pasqua e i rossoneri anticiparono in vista di un impegno in Champions League. La partita si concluse per 1-0, con gol decisivo di Kaladze a venti minuti dalla fine. Gattuso era in campo in quella partita, che vide prevalere gli uomini di Ancelotti su quelli di Mancini.

Milan-Inter, Gattuso si affida anche alla cabala. Da giocatore ne ha giocati tanti, vinti molti e persi qualcuno. I più belli sono certamente quelli valevoli per le semifinali di Champions League del 2002/2003. Due pareggi che mandarono il Milan in finale contro la Juventus. Il derby deciso dal gol di Kaladze è ben augurante, ma si parla di ben 12 anni fa. Quel Milan era una grandissima squadra, basta scorrere il tabellino dell’epoca per rendersene conto. Cafu, Nesta, Pirlo, Kakà, Shevchenko, tanto per citarne qualcuno. Oggi i rossoneri sono una squadra in costruzione, che provano ad inseguire il sogno di un piazzamento in Champions League. La cabala a volte può dare una mano, ma solo fino al fischio d’inizio.

Milan-Inter, bivio derby per Gattuso

Milan-Inter, un solo risultato per i rossoneri. Vincere per sperare ancora, questo il motto per il Milan in vista del derby con l’Inter. Per continuare a cullare sogni di Champions League i rossoneri hanno bisogni dei tre punti. Un risultato diverso dalla vittoria spegnerebbe quasi tutte le velleità milaniste. Bonucci e compagni sono a meno 8 dall’Inter, una distanza quasi incolmabile a otto giornate dalla fine. Quindi serve vincere, come fatto nel derby di Coppa Italia. Anche se oggi non c’è la possibilità di andare ai tempi supplementari.

Milan-Inter, Gattuso si affida a Cutrone. Dopo i dubbi dei giorni scorsi è arrivata la conferma, ci sarà Patrick Cutrone al centro dell’attacco rossonero contro l’Inter. Il giovane bomber, già decisivo in Coppa Italia, ha riposato per 80 minuti contro la Juventus. André Silva e Kalinic non hanno fatto bene, quindi Gattuso torna a puntare sul suo miglior cannoniere. L’Inter non subisce gol da quattro partite, quindi sarà importante capitalizzare al meglio ogni occasione che si presenterà. In questa stagione al Milan è mancato proprio questo, il cinismo. I rossoneri tirano tanto in porta, ma faticano a segnare. Anche contro la Juventus gli uomini di Gattuso hanno concluso più di quelli di Allegri, ma il risultato finale ha premiato i bianconeri. Non si può parlare sempre di sfortuna. Proprio per questo Ringhio si affida all’avvelenato Patrick. Sperando che ripeta la magia dello scorso 27 dicembre. Altrimenti addio sogni di gloria per questo campionato.

Ecco il video del gol di Kaladze di un Milan-Inter del 2006: