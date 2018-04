Gattuso, turnover in vista per Milan-Sassuolo. Tre punti per ripartire. Dopo una Pasqua di passione e povera di punti i rossonero vogliono tornare ad assaporare il gusto della vittoria contro il Sassuolo. I neroverdi sono in un buon momento di forma e in cerca di punti utili per la salvezza. Per tornare a vincere Rino Gattuso sta pensando di portare qualche cambiamento nella formazione titolare. Novità in vista a centrocampo e in attacco. In mezzo ci sarà il ritorno di Lucas Biglia, che ha scontato il turno di squalifica nel derby. Al fianco dell’argentino ci sarà sicuramente Kessié, instancabile maratoneta rossonero. Per il terzo posto c’è un ballottaggio tra Montolivo e Bonaventura. L’ex atalantino è apparso piuttosto affaticato contro Juventus e Inter e potrebbe partire dalla panchina. Probabile assenza pesante anche per i neroverdi. Berardi potrebbe saltare infatti Milan-Sassuolo. Secondo le indiscrezioni di mercato, potrebbe essere lui uno dei candidati per il dopo Suso nel caso lo spagnolo lasciasse Milanello la prossima estate.

Ci sarebbe anche l’opzione Locatelli, ma il giovane centrocampista del Milan sembra scivolato indietro nelle gerarchie di Gattuso. In avanti dovrebbe essere confermato Suso. Sull’altra fascia possibile il forfait di Calhanoglu, che non ha partecipato all’allenamento del venerdì a Milanello. Come centravanti dovrebbe partite André Silva dal primo minuto. Gattuso continua a fa ruotare i suoi attaccanti, ma con risultati non del tutto soddisfacenti. Forse è arrivato il momento di passare alle due punte, già da Milan-Sassuolo. Da domani sera in poi il Milan può solo vincere per sperare ancora nel miracolo Champions League. Vittorie che serviranno anche a difendere il sesto posto: Atalanta, Sampdoria e Fiorentina sono lontane solo tre punti. Una distanza tutt’altro che rassicurante.

Gattuso, tre punti in Milan-Sassuolo per festeggiare il rinnovo

Una vittoria in Milan-Sassuolo. Gattuso vorrà festeggiare così la sua firma sul rinnovo di contratto come allenatore del Milan fino al 2021. L’allenatore rossonero ha di fronte a sé 8 partite di campionato e la finale di Coppa Italia contro la Juventus per giustificare tale fiducia. Non sarà facile battere i neroverdi, che hanno fatto penare molto il Napoli nel turno prepasquale. Il Milan viene da un punto in due partite contro Juventus e Inter. Una squadra, quella rossonera, che sembra essere in riserva dopo la grande rincorsa invernale.

Dopo il match con i neroverdi arriverà il Napoli a San Siro.Un match, quello contro gli azzurri, a rischio per Bonucci. Il capitano rossonero è sotto diffida. Un altro cartellino giallo e sarà costretto a guardare Hamsik e compagni dalla tribuna. Milan-Sassuolo è la classica partita trappola per i rossoneri. Una partita che può nascondere le stesse insidie viste in Milan-Chievo. Un match vinto con grande carattere e un pizzico di fortuna dagli uomini di Gattuso. Juventus e Inter hanno riservato poche gioie ai tifosi milanisti, che però non mancheranno di sostenere la squadra nelle prossime due partite casalinghe. Il Milan è di fronte all’ennesimo bivio stagionale. Gattuso sa che la primavera può essere una stagione ambigua. Vincere per chiudere bene la stagione o cominciare a boccheggiare per i primi caldi e la stanchezza. Sassuolo prova verità. I neroverdi hanno riservato diverse amarezze nelle ultime stagioni al Milan. Domani sera altra puntata sotto le luci di San Siro. Con Milan-Sassuolo comincia l’era Ringhio. Stavolta per davvero.