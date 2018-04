Probabili formazioni Milan-Napoli: emergenza difesa per Gattuso, Milik scalpita

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-NAPOLI- La 32.a giornata del campionato di Serie A mette di fronte Milan e Napoli, che scenderanno in campo alle ore 15.00. E’ una partita importantissima, soprattutto per i partenopei: la squadra di Sarri insegue la Juventus a -4 e non può permettersi ulteriori passi falsi in vista dello scontro decisivo del 22 aprile. Contro il Chievo è arrivata una clamorosa rimonta nei minuti di recupero, che ha ridato vigore e speranza a quel sogno chiamato Scudetto. Il Milan dopo una grande rimonta si è fermata di colpo ed ora la rincorsa al quarto posto si è fatta molto più complicata. Con la sconfitta di Torino e i due pareggi consecutivi contro Inter e Sassuolo il distacco da Roma e Lazio è attualmente di 8 punti, forse troppi per continuare a sperare. La squadra di Gattuso deve però fare punti per respingere gli attacchi al sesto posto da parte di Fiorentina, Atalanta e Sampdoria. C’è grande curiosità per le probabili formazioni di Milan-Napoli, sia per i tifosi delle due squadre che per tutti gli appassionati di fantacalcio: vediamo allora le possibili scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Milan-Napoli: emergenza in difesa per i rossoneri

Sarà una gara difficile in fase difensiva per il Milan, orfano della coppia di centrali titolare formata da Bonucci e Romagnoli. L’ex juventino è squalificato, mentre l’ex romanista è costretto ai box per una lesione muscolare. Al loro posto torneranno dal primo minuto Musacchio e Zapata. Sulle corsie esterne invece sono confermatissimi Calabria a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra. Il centrocampo è quello classico, con la linea a tre formata da Biglia play-maker. Kessiè e Bonaventura mezz’ali. L’unico dubbio, come spesso accaduto nelle ultime giornate, riguarda la scelta del centravanti: il favorito sembra essere Andrè Silva, con Cutrone e Kalinic pronti a subentrare a partita in corso. Suso e Calhanoglu avranno il campito di inventare e servire il centravanti.

Probabili formazioni Milan-Napoli: le scelte di Sarri

Ormai lo abbiamo imparato a conoscere Maurizio Sarri. Il suo 11 composto dai cosiddetti ‘titolarissimi’ non si tocca, e oggi a San Siro non sarà diversamente. Dopo il turno di stop obbligato dalla squalifica tornano dal primo minuto Albiol e Jorginho, ma i partenopei perdono Mario Rui per lo stesso motivo. Sulla corsia di sinistra verrà spostato Hysaj, con Maggio che si riappropria di quella fascia destra che è stata sua per anni. A centrocampo il solito ballottaggio tra capitan Hamsik e Zielinski, probabile una staffetta tra i due. Dopo il rientro di Milik, decisivo domenica scorsa con il gol del pareggio contro il Chievo, Sarri sta pensando addirittura di schierarlo titolare contro il Milan. A farne le spese potrebbe essere Mertens, che sta vivendo un momento di lieve appannamento in zona gol.

Serie A, Milan-Napoli: le probabili formazioni

Dopo aver visto come arrivano Milan e Napoli a questo appuntamento e le notizie dagli spogliatoi, scopriamo nel dettaglio le formazioni del match.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Zapata, R. Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Calhanoglu, Andrè Silva.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.