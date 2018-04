Sarri, che dribbling in conferenza stampa. E’ stato protagonista di un battibecco con Biglia a fine partita, poi in conferenza stampa non ha tradito il suo personaggio. Maurizio Sarri vede allontanarsi la Juve, ma non rinuncia alla sua vis polemica nel dopo Milan-Napoli. L’allenatore azzurro è stato prima stuzzicato sulla questione rinnovo. Sarri ha un contratto fino al 2020, ma non è un mistero che vorrebbe prolungare il suo rapporto con il Napoli. De Laurentiis ha dato la sua disponibilità, ma la distanza economica tra domanda e offerta c’è ancora. Sarri ha anche chiesto delle garanzie tecniche, per far rimanere a lungo il Napoli ad alti livelli. Un discorso tecnico-economico che dovrà arrivare ad uno snodo cruciale nelle prossime settimane. Lo 0-0 di San Siro ha fatto scivolare il Napoli a meno 6 punti dalla Juventus. Ci sono ancora sei giornate di campionato, domenica prossima c’è lo scontro diretto a Torino. La speranza è l’ultima a morire.

Sarri aggira le polemiche:”Real Madrid-Juventus? Non l’ho vista”

Sarri poi ha effettuato un dribbling degno di uno dei suoi funamboli. L’allenatore del Napoli infatti ha glissato sulla domanda riguardante l’ormai celeberrimo contatto in Real Madrid-Juventus tra Benatia e Lucas Vazquez. Il tecnico azzurro ha forse preferito non alimentare polemiche ad una sola settimana da Juventus-Napoli. La truppa partenopea ora dovrà pensare al match di mercoledì contro l’Udinese dell’ex Oddo. Partita da affrontare senza Koulibaly, diffidato e ammonito nel finale del match contro il Milan.

Ecco il video delle parole di Sarri nel dopo Milan-Napoli: