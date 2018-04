Serie A, Highlights Milan-Napoli 0-0 (VIDEO): miracolo di Donnarumma su Milik nel recupero

SERIE A, HIGHLIGHTS MILAN-NAPOLI 0-0, VIDEO E CRONACA- Termina 0-0 il match tra Milan e Napoli, dopo 90 minuti sostanzialmente equilibrati e ben giocati da entrambe le squadre. Difese in grande forma oggi a San Siro, ma l’occasione per vincere ce l’ha Milik al 92′: strepitosa la risposta di Donnarumma. Con questa parata il portiere rossonero fa un favore alla Juve, che vincendo alle 18.00 volerebbe a +6 sugli azzurri. Ecco gli highlights di Milan-Napoli, con il video del match.

Highlights Milan-Napoli, VIDEO e cronaca del match

90’+3- La partita si chiude sul miracolo di Donnarumma, 0-0 tra Milan e Napoli. Tra poco vi mostreremo gli highlights ed il video della partita



90’+2- CLAMOROSSA OCCASIONE NAPOLI! Milik a da 5 metri calcia ma trova un riflesso prodigioso di Donnarumma. Intervento miracoloso

90′- Saranno tre i minuti di recupero

88′- Ammonito Koulibaly

87′- Insigne cade in area, non c’è nulla secondo l’arbitro

85′- Cambio per il Napoli: Rog per Allan

81′- OCCASIONE MILAN! Sugli sviluppi del corner Andrè Silva colpisce di testa da distanza ravvicinata ma manda alto

77′- Tiro di Biglia dalla lunga distanza, palla deviata in angolo

76′- OCCASIONE NAPOLI! Tiro da posizione defilata da parte di Insigne, si oppone con il corpo Donnarumma

75′- Angolo per il Milan

74′- Locatelli prende il posto di Bonaventura

73′- Cross di Kessiè per Andrè Silva, ancora bravo Koulibaly in chiusura

71′- Squadre un pò stanche in questa fase

69′- Cambio anche per il Milan: Andrè Silva per Kalinic

67′- Subito pericoloso Milik con una girata al volo stoppata da Zapata

66′- Ecco il doppio cambio: escono Hamsik e Mertens, entrano Zielinki e Milik

65′- Stanno per entrare i due polacchi: Zielinski e Milik

64′- Sarri prepara il doppio cambio

63′- Suso salta in dribbling Hysaj che lo stende, giallo per il terzino albanese

62′- Cross di Suso, spazza Koulibaly

60′- Buona chiusura di Zapata su Mertens

59′- Cross di Calabria alto, rimessa dal fondo per Reina

57′- Suso in posizione di fuorigioco

56′- Bel cross rasoterra di Hamsik per Mertens, bravo Rodriguez a chiudere in scivolata

55′- Ammonito Zapata per fallo su Maggio

54′- Tiro di Callejon ribattuto dal limite

53′- Scontro tra Koulibaly e Kessiè in area azzurra, tutto regolare

52′- Ci prova Calhanoglu dal limite, pallone alto

51′- Cross per Callejon, palla troppo lunga

50′- Ritmo elevato in questo avvio di secondo tempo

49′- Primo corner della ripresa per il Napoli

48′- Dalla parte opposta Bonaventura rimette in area un pallone che sembrava morto, Calhanoglu liscia al volo

47′- OCCASIONE NAPOLI! Filtrante di Insigne per Hamsik, il capitano non calcia e mette in mezzo ma non c’è nessuno

47′- Fallo su Maggio, punizione per il Napoli

46′- Cominciato il secondo tempo, nessun cambio tra le due squadre

45’+1- Finito il primo tempo! 0-0 dopo la prima frazione di gioco. Seguite gli highlights di Milan-Napoli a fine partita

45′- L’arbitro assegna un minuto di recupero

44′- Il Napoli sta subendo il giro palla del Milan, ma si rende pericoloso soprattutto quando la riconquista e riparte

44′- Lo stesso Jorginho lancia Mertens, troppo lungo

43′- Si lotta a centrocampo, fallo di Kessiè su Jorginho

41′- Cross di Mertens, Insigne non arriva sul pallone teso

40′- Bella ripartenza del Napoli, tiro al volo di Insigne deviato in angolo

39′- Gol annullato giustamente al Milan: tiro di Calhanoglu, para Reina e Musacchio segna in posizione di evidente fuorigioco

38′- Kessiè fermato in corner

36′-Duello fisico tra Kalinic e Koulibaly, fallo fischiato all’attaccante croato

34′- OCCASIONE NAPOLI! Insigne si incunea in area e prova il tiro a giro, fuori di poco

33′- Donnarumma in uscita su Mertens blocca il pallone

32′- Appoggio sbagliato di Kessiè su Calabria, occasione che sfuma

31′- Dopo un discreto avvio le squadre stanno vivendo una fase di stallo

30′- Tiro sporco di Hamsik che per poco non trova la porta

29′- Cross dalla destra di Maggio, facile presa per Donnarumma

28′- Grande palla di Insigne per Callejon, bravo Donnarumma a chiudere

27′- Colpo di tacco sbagliato di Bonaventura, palla che torna al Napoli

26′- Traversone dalla destra di Kessiè, Kalinic ancora anticipato

25′- Le due squadre prediligono il possesso palla

24′- Sul corner si crea una mischia in area, poi Suso calcia fuori

23′- Cross ancora di Rodriguez per Kalinic, strepitoso intervento difensivo di Koulibaly

22′- Lancio di Hamsik per Insigne, posizione di offside

21′ Errore di Kessiè che consegna il pallone a Hysaj sull’out di destra

20′- Rischia Zapata sull’attacco di Mertens, ma mantiene il possesso

19′- Imbucata di Jorginho per Callejon, ma lo spagnolo non controlla bene la sfera

18′- Tiro di Hamsik dai 20 metri, pallone ampiamente alto

17′- Calhanoglu fermato in posizione di fuorigioco

16′- OCCASIONE NAPOLI! Palla filtrante di Insigne per Mertens, para Donnarumma

15′- Rischio di Reina che elude l’intervento di Kalinic con una bella giocata con i piedi

14′- Biglia scivola, il pallone finisce ancora a Callejon che non trova la porta dal limite dell’area

13′- Callejon entra in area, fermato dal muro rossonero

12′- Cross dalla sinistra di Rodriguez, esce Reina con i pungni e anticipa Kalinic

11′- OCCASIONE MILAN! Cross di Suso e Kalinic non trova la porta di testa

9′- Azione dei partenopei sulla destra, chiude bene ancora Zapata

8′- Palla persa malamente da Rodriguez a merà campo, Zapata chiude bene in scivolata su Mertens

7′- Albiol anticipa Kalinic in area ma svirgola il pallone in angolo

6′- Milan in possesso di palla

5′- Fallo fischiato in attacco per il Milan, colpito alla testa Albiol

4′- OCCASIONE MILAN! Gran tiro dalla distanza di Bonaventura, si distende bene Reina in tuffo

3′- Ripartenza rossonera con Calhanoglu, tiro ribattuto

2′- Primo corner per il Napolo

1′- Napoli in possesso di palla sulla sinistra

ore 15.00- Comincia la partita, dirige l’arbitro Banti

Buon pomeriggio amici di SuperNews, tra poco comincerà l’attesissimo live di Milan-Napoli, in diretta da San Siro. Confermate le formazioni della vigilia, con Gattuso e Sarri che scelgono Kalinic e Mertens come terminali offensivi

Highlights Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.