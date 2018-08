Chievo-Juventus, Dybala esulta con Sorrentino a terra ma poi chiede scusa su Instagram (FOTO)

Chievo-Juventus, Dybala prima esulta e poi chiede scusa. Nonostante la partita tra i clivensi e i bianconeri sia stata corretta per tutti i 90 minuti, non è mancata, comunque, qualche polemica. L’episodio chiave è stato il gol annullato, grazie all’aiuto del var, a Mario Mandzukic sul risultato di 2-2, per una carica di Cristiano Ronaldo sul portiere dei gialloblu Stefano Sorrentino, costretto poi ad abbandonare il campo. Tutto giusto, tranne l’esultanza di Giorgio Chiellini e di Paulo Dybala nonostante l’estremo difensore clivense fosse a terra privo di sensi. Probabilmente i due calciatori bianconeri non si sono resi conto realmente dell’accaduto e delle condizioni di Sorrentino. Ma un tifoso, commentando il post su Instagram del numero 10 argentino, ha fatto notare l’episodio: “Non mi è piaciuto quando Sorrentino era a terra e tu hai alzato le mani per esultare al gol poi annullato, da te non me lo aspettavo Paulo”. Pronta la risposta, da vero campione, di Paulo Dybala che ha commentato il post del tifoso, chiedendo scusa, di fatto, a Sorrentino e a tutti i tifosi per il gesto poco carino: “Hai ragione, non mi sono reso conto nel momento. Chiedo scusa“. Scuse sincere e immediate, quelle di Dybala, che spengono sul nascere le polemiche che stavano montando nel post partita. Di seguito il post Instagram di Paulo Dybala.