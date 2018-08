Dazn, Lazio-Napoli tra streaming carente, diretta interrotta e…apprezzamenti su Twitter

L’era Dazn per la Serie A è cominciata questa sera con l’anticipo delle 20,30 Lazio-Napoli, vinto dagli uomini di Carlo Ancelotti grazie ai gol di Milik ed Insigne, dopo il momentaneo vantaggio di Immobile. E non sono mancati i problemi per chi stava vedendo la sfida dell’Olimpico sulla nuova piattaforma streaming ed on demand di proprietà di Perform. Dopo un primo tempo passato senza nessun problema di visione, nella ripresa sono iniziati i primi guai per gli abbonati: i rallentamenti ad inizio secondo tempo sono diventati con il passare dei minuti dei veri e propri riavvii dello streaming, con interruzioni continue. Inoltre il riavvio dello streaming ha comportato lo stop della visione di Lazio-Napoli su Dazn per alcuni secondi, visto che in questa modalità serve del tempo per ricaricare il segnale (il famoso buffering). Dopo queste problematiche molti tifosi ed appassionati di calcio hanno intasato l’home page della pagina Twitter di Dazn per capire l’entità del disservizio. Non sono mancate le polemiche da molti abbonati come si evince da questo tweet.

Vergogna servizio SCHIFOSO — stefano.stopazzola (@Stefano_stoppa) 18 agosto 2018

Altri, invece, visti i continui rallentamenti hanno preso con filosofia le problematiche dello streaming di Lazio-Napoli sulla piattaforma di Perform, ironizzando sulla durata della partita considerando il buffering.

Tra #DAZN e la radiolina si vede meglio sulla radiolina #LazioNapoli — Gabriele Fasan (@gabrielefasan) 18 agosto 2018

Non spoilerate che sto al 60 minuto — Antonino (@Antonin51885261) 18 agosto 2018

Da me sono andati ai supplementari. — G.M_85 (@GM8510) 18 agosto 2018

#DAZN è solo un Rojadirecta che ce l'ha fatta #LazioNapoli — Max883 (@Max_883) 18 agosto 2018

Va precisato che i problemi sono stati diffusi nella ripresa della sfida dell’Olimpico, ma tante altre persone hanno potuto vedere Lazio-Napoli su Dazn senza nessun tipo di problema, come si evince da altri tweet sulla pagina della piattaforma streaming di Perform.

Tutti a lamentarsi, io con una connessione che viaggia a 4 mega e 4 apparati connessi l’ho vista bene, giusto nel secondo tempo una manciata di buffering da 1 secondo.

Sarò fortunato io. — P per Peretta (@p_peretta) 18 agosto 2018

Comunque sono riuscito a vedere Lazio – Napoli senza problemi. — antonio mazzarella (@mazzarellantoni) 18 agosto 2018

Si attende ora la risposta di Dazn agli abbonati che non hanno potuto vedere in maniera chiara e lineare il match tra Lazio e Napoli. Ma che problemi ha avuto Dazn questa sera? La risposta è molto semplice: con i tanti utenti connessi in contemporanea per il primo anticipo serale della Serie A i server non hanno risposto al meglio. Sicuramente già dalle prossime partite i server saranno potenziati in modo tale da offrire agli abbonati un servizio migliore di quello di questa sera.