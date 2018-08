Lazio-Napoli, primo duello in streaming della Serie A. Non sarà soltanto il secondo anticipo della prima giornata del campionato 2018/2019. Lazio-Napoli sarà il primo match della storia in Italia trasmesso esclusivamente in streaming. Parte infatti stasera la rivoluzione targata DAZN. La nuova piattaforma televisiva che da questa stagione trasmetterà tre partite a settimana del massimo campionato. Il debutto quindi sarà questa sera all’Olimpico con il confronto tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e gli azzurri di Carlo Ancelotti. Tanti dunque i motivi di curiosità per assistere a questa partita. Sarà il primo big match del campionato visto che giocano la quinta e la seconda classificata della passata stagione. Entrambe le squadre non hanno fatto grossi cambiamenti durante il calciomercato. La Lazio ha perso De Vrij e Felipe Anderson, rimpiazzandoli con Acerbi e Correa. Analogo discorso per il Napoli, che ha ceduto Jorginho al Chelsea dell’ex Sarri.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni. Per quanto riguarda i padroni di casa Inzaghi conferma il 3-5-1-1 del campionato scorso. Previsti i debutti di Acerbi in difesa e Badelj a centrocampo, conferma per la coppia Luis Alberto-Immobile in avanti. Nel Napoli non ci sono state rivoluzioni. Ancelotti si affida alla vecchia guardia, con il solo Karnezis in campo tra i nuovi acquisti. Curiosità per vedere Hamsik, alla dodicesima stagione con il Napoli, nella nuova posizione di regista davanti alla difesa. Panchina prevista per Verdi e Fabian Ruiz.

Lazio-Napoli, come seguire il match

Lazio-Napoli è in programma sabato 18 agosto alle 20:30. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Mauro German Camoranesi, nuovo opinionista di DAZN. Sarà possibile seguire la partita in diversi modi:

Direttamente sulla TV di casa attraverso una Smart TV: Samsung Tizen TV (modelli 2017-2018), Android TV, LG Web OS TV; Su tutte le TV utilizzando un device connesso: Apple TV, Google Chromecast; Su tutte le TV utilizzando una console di gioco: PlayStation 4, Xbox One; Su dispositivi mobili: smartphone e tablet Android, iPhone e iPad; Su www.dazn.it tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer

Con l’obiettivo di venire incontro al maggiore numero di persone DAZN ha stretto accordi ad hoc con Sky e Mediaset Premium. I clienti della Tv di Murdoch avranno così la possibilità di scegliere tra tre diversi ticket per la visione dei contenuti a prezzo ridotto. I clienti Premium che hanno invece aderito al pacchetto Calcio potranno accedere all’intera offerta DAZN senza costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il proprio abbonamento e su tutti i dispositivi su cui è disponibile DAZN.

Lazio-Napoli, test per la rete italiana. C’è curiosità per capire se DAZN supporterà al meglio tutti gli utenti che vorranno seguire il match di stasera. Un vero e proprio crash-test per la rete internet italiana. La rivoluzione on line è servita. Resta da capire se tutti la digeriranno. Dalle 20:30 il verdetto.