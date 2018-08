Da questa stagione, in Serie A, c’è una novità che a molti sarà sfuggita. Si tratta delle fasce da capitano, che la Lega della massima serie ha deciso di standardizzare per tutti i club: di colore bianco con una fascia blu sui bordi e la scritta “Capitano” a caratteri cubitali al centro. Nella prima giornata è stata indossata da tutti, tranne che da Daniele De Rossi. Il numero 16 della Roma ha deciso infatti di non rispettare il curioso regolamento della Lega (con tanto di lettera inviata ai capitani delle venti squadre di Serie A), indossando una fascia di colore rosso, con all’interno la scritta (interna e dunque visibile solo a lui) “Sei tu l’unica mia sposa, sei tu l’unico mio amor“, che riprende uno degli ultimi cori, in ordine temporale, della Curva Sud. Probabilmente la scelta di De Rossi è ricaduta su una fascia di colore rosso anche perché la maglia della Roma utilizzata a Torino era di colore grigio, troppo simile a livello cromatico alla fascia standard imposta dalla Lega Serie A. Che per ora non sembra orientata a multare il capitano della Roma.

Il giorno della verità su questo piccolo giallo ci sarà lunedì 27 agosto poco prima delle 20,30: quel giorno, infatti, De Rossi, sarà con ogni probabilità sul terreno di gioco dell’Olimpico, intento a scambiarsi i gagliardetti con il capitano dell’Atalanta Papu Gomez (un altro che non ha gradito assolutamente questa novità) e dovrà indossare una fascia di colore bianco visto che i giallorossi giocheranno con la prima maglia. Se non dovesse essere la fascia standard per De Rossi potrebbe arrivare una sanzione. E non è da escludere neanche che il capitano giallorosso possa decidere di andare contro a questa regola per tutta la stagione. Tra una settimana esatta ne sapremo sicuramente di più.