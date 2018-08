Formazioni Sassuolo-Inter Serie A, oggi 19 agosto: fuori Nainggolan, c’è Lautaro Martinez. Boateng centravanti

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter. Il campionato di Serie A riparte e c’è grande curiosità per vedere finalmente all’opera una delle squadre regine del calciomercato. L’Inter di Spalletti si è rinforzata molto nella sessione di trattative estive e ci sono grandi aspettative intorno ai nerazzurri. Nel precampionato i meneghini hanno mostrato una buona solidità e ci sono state ottime risposte da parte dei nuovi acquisti. Uno su tutti Lautaro Martinez, che sembra essersi già inserito negli schemi del tecnico toscano e nell’ambiente milanese. C’è curiosità anche intorno al nuovo Sassuolo di Roberto De Zerbi, un uomo che potrebbe rappresentare un anello di congiunzione con la gestione Di Francesco per il tipo di gioco espresso. Il grande nome nuovo degli emiliani è quello di Kevin-Prince Boateng, che torna in Italia dopo qualche anno all’estero. Vediamo allora le possibili scelte dei due allenatori e le probabili formazioni di Sassuolo-Inter.

Formazioni Sassuolo-Inter, le scelte di De Zerbi

Dopo la retrocessione sulla panchina del Benevento il tecnico di Brescia ha la grande opportunità di allenare una squadra di più alto livello nella massima serie. Il marchio di fabbrica è il 4-3-3 con spiccata vocazione offensiva, anche se ci potrebbero essere alcune defezioni. In difesa Lemos non è al 100% e rischia di partire dalla panchina, in preallarme Magnani. Peluso ancora ai box, salgono le quotazioni di Rogerio. La linea mediana dovrebbe essere composta da Duncan, Djuricic e Magnanelli, mentre in avanti spazio a Boateng come ‘finto’ centravanti. Ai suoi lati l’estro e la qualità di Berardi e Di Francesco.

Formazioni Sassuolo-Inter, le scelte di Spalletti

Il modulo ‘spallettiano’ è il solito, il 4-2-3-1, con alcuni dubbi. Skriniar è in forse per un lieve affaticamento muscolare, al suo posto potrebbe subentrare Miranda. Esordio dal primo minuto per i nuovi acquisti De Vrij e Asamoah. Nainggolan non ha ancora recuperato dall’infortunio subito in precampionato e partirà dalla panchina, centrocampo composto dalla coppia Vecino-Brozovic. Dietro all’unica punta Icardi ci sarà il tridente composto da Politano, Lautaro Martinez e Perisic. Ancora fuori gli ultimi arrivati come Vrsaljko e Keita Balde.

Sassuolo-Inter, i precedenti

Nei 10 precedenti nel campionato di Serie A il Sassuolo è in vantaggio rispetto all’Inter. I neroverdi infatti hanno battuto i nerazzurri per 6 volte, a fronte di 4 sconfitte. Per quanto riguarda i precedenti in Emilia, su 5 incontri i padroni di casa sono usciti vittoriosi per 3 volte, contro le 2 dei milanesi. E’ curioso notare come non sia mai uscito il segno “X” tra queste due formazioni. Il risultato più roboante è stato uno 0-7 della stagione 2013/2014, la prima del Sassuolo in Serie A. Nella scorsa stagione la squadra del patron Squinzi vinse per 1-0, con rete di Falcinelli.

Serie A, probabili formazioni Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Lemos, Rogerio; Djuricic, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Dell’Orco, Magnani, Letschert, Adjapong, Bourabia, Cassata, Sensi, Locatelli, Matri, Brignola, Babacar Allenatore: De Zerbi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrji, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Dalbert, Vrsaljko, Miranda, Ranocchia, Borja Valero, Gagliardini, Candreva, Nainggolan, Karamoh, Keita. Allenatore: Spalletti