Lazio-Napoli, arbitra Banti: i precedenti delle due squadre con il direttore di gara livornese

Sabato 18 agosto alle 20.30, allo stadio Olimpico andrà in scena il match clou della prima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Napoli. Il direttore di gara sarà Luca Banti della sezione di Livorno. Toccheranno ferro i tifosi biancocelesti perchè i precedenti del club capitolino con l’arbitro toscano non sono positivi; infatti in 23 incroci si contano sette vittorie, quattro pareggi e ben dodici sconfitte.

Nella passata stagione Banti ha arbitrato la Lazio quattro volte: il 24 gennaio vittoria in casa contro l’Udinese per 3-0, sconfitta proprio al San Paolo per 4-1 contro il Napoli il 10 febbraio, altra sconfitta questa volta il 2 marzo contro la Juventus allo stadio Olimpico con gol beffa di Dybala al 93′ minuto ed infine il 6 maggio pareggio interno con l’Atalanta per 1-1.

Per quanto riguarda il Napoli, Banti l’ha arbitrato 31 volte con un score decisamente migliore dei loro avversari di giornata; infatti il bilancio dice sedici vittorie, nove pareggi e sei sconfitte.

Anche per i partenopei l’anno scorso ci sono stati quattro incroci con il direttore di gara livornese, dove si contano due vittorie al San Paolo, contro la Lazio per 4-1 come già detto precedentemente e il 20 maggio contro il Crotone 2-1 all’ultima di campionato, e due pareggi entrambi a reti bianche, il primo contro l’Inter il 21 ottobre in casa e il secondo al Meazza contro il Milan il 15 aprile.

Sei invece sono le partite tra Lazio-Napoli dirette dal livornese, vinte tutte dai partenopei che hanno realizzato 17 gol subendone sei. Questo è il dettaglio:

26 ottobre 2008: Lazio-Napoli 0-1

2 aprile 2011: Napoli-Lazio 4-3

25 settembre 2012: Napoli-Lazio 3-0

29 gennaio 2014: Napoli-Lazio 1-0 (Coppa Italia)

13 aprile 2014: Napoli-Lazio 4-2

10 febbraio 2018: Napoli-Lazio 4-1