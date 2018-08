Milan, il rientro di Andrea Conti è previsto per ottobre

Per Andrea Conti terzino destro del Milan, i due brutti infortuni subiti nella sua prima stagione rossonera, tra poche settimane saranno solo un brutto ricordo; il classe ’94, arrivato nel luglio scorso a Milano per 24 milioni più il cartellino di Pessina, ha fatto in tempo a giocare due partite fino a quando il 5 settembre scorso con la Nazionale italiana si è procurò una brutta distorsione alla caviglia e poi il 15 dello stesso mese in allenamento con il Milan si ruppe il crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Ma la sfortuna di Andrea Conti non finiva qui, perchè dopo sei mesi tornato a disposizione del nuovo allenatore Gennaro Gattuso il 27 marzo si procurava un forte trauma distorsivo al ginocchio sinistro operato, che l’ha costretto ad un nuovo intervento.

Ora il club rossonero non vuole affrettare i tempi e il tecnico rossonero andrà avanti con Calabria e Abate sulla corsia di destra; Andrea Conti quando sarà pronto al 100% fisicamente sarà il valore aggiunto di questa stagione.

Lo staff medico prevede il ritorno in gruppo del difensore a fine settembre, mentre a metà ottobre dopo la sosta delle nazionali potrà finalmente tornare in campo, salvo complicazioni, dopo 14 mesi dall’ultima apparizione, datata 27 agosto contro il Cagliari al Meazza di Milano.