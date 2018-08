Napoli-Milan streaming live su Dazn gratis e diretta tv, dove vedere il match oggi 25 agosto

Il big match della seconda giornata di Serie A è Napoli-Milan, anticipo serale del sabato (calcio d’inizio ore 20,30). In questo articolo vi diremo come e dove vedere Napoli-Milan in streaming live e diretta TV, oggi 25 agosto 2018. L’uomo più atteso della sfida del San Paolo quest’oggi siederà in panchina: Carlo Ancelotti, storico ex dei rossoneri, debutta nella sua nuova casa. Il tecnico emiliano è in cerca di altri tre punti, per dare continuità all’importante vittoria ottenuta sabato scorso all’Olimpico di Roma contro la Lazio, e anche questa sera si affiderà con ogni probabilità al tridente Callejon-Milik-Insigne, che tanto bene ha fatto contro i biancocelesti. Il Milan, invece, è al debutto in questa Serie A, visto il rinvio della partita contro il Genoa domenica scorsa, a seguito della tragedia di Genova. Rino Gattuso darà ovviamente spazio ad un altro attesissimo ex: Gonzalo Higuain, fiore all’occhiello della campagna acquisti rossonera, che sarà supportato dagli esterni d’attacco Suso e Bonaventura. Nel prossimo paragrafo vi diamo tutte le informazioni su come e dove vedere Napoli-Milan in diretta TV e streaming live oggi.

Napoli-Milan streaming live e diretta TV: tutte le informazioni

Napoli-Milan sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la nuova piattaforma streaming e on demand di proprietà di Perform che da questa stagione trasmetterà tre incontri per ogni giornata di Serie A. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, voce di punta di Dazn, mentre al commento tecnico ci sarà Mauro Camoranesi. Napoli-Milan sarà visibile su DAZN attraverso i seguenti dispositivi: smart TV modelli Samsung Tizen TV (edizioni 2017-2018), Android TV, LG Web OS TV; su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV o in alternativa utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox one; su smartphone, pc e tablet Android e iOS (dopo aver sottoscritto, ovviamente l’abbonamento) e sul sito www.dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer.

E’ possibile seguire la diretta streaming di Napoli-Milan su Dazn gratis. Per farlo basta attivare un nuovo account sul sito o sulla app e usufruire del mese di visione dei contenuti gratuito, opzione valida per tutti i nuovi clienti.

Gli abbonati a Mediaset Premium e Sky Sport potranno vedere Napoli-Milan su DAZN in diversi modi: i primi potranno accedere all’app di Perform senza costi aggiuntivi rispetto al precedente abbonamento sottoscritto con l’azienda del Biscione (che include calcio, serie TV e cinema al costo di 19,99 euro al mese); gli abbonati alla piattaforma satellitare invece potranno vedere Napoli-Milan su DAZN acquistando tre tipi di ticket (mensile, trimestrale e da nove mesi), a prezzo ridotto rispetto all’abbonamento svincolato appunto da Sky. C’è grande curiosità per capire come andrà la trasmissione di Napoli-Milan in streaming dopo i problemi in Lazio-Napoli nello scorso weekend, che hanno scatenato l’ira dei tifosi laziali e partenopei e l’ironia degli appassionati di calcio che hanno intasato di commenti la pagina Twitter della piattaforma streaming. I vertici di Perform hanno diramato in settimana un comunicato nel quale spiegavano agli abbonati e alle persone in procinto di abbonarsi che sarebbero state apportate delle migliorie nei server per permettere una fruizione delle prossime partite (a cominciare proprio da Napoli-Milan) chiara e senza interruzioni di nessun tipo. Questa sera alle 20,30 ne sapremo sicuramente di più.