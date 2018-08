Sassuolo-Inter, precedenti e statistiche: al Mapei Stadium mai un pareggio

Stasera alle ore 20.30 allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia si affronteranno per la prima giornata il Sassuolo del neo tecnico De Zerbi e l’Inter del riconfermato Spalletti che a detta di molti addetti ai lavori potrebbe essere la nuova anti-Juventus. Andiamo a vedere le statistiche e i precedenti del match che sarà arbitrato da Mariani della sezione di Aprilia.

Questo incontro si è giocato solo cinque volte in Serie A, ovvero da quando gli emiliani frequentano la massima serie e curiosamente non si è mai verificato il risultato di pareggio; infatti lo score recita tre vittorie dei neroverdi e due dei nerazzurri.

Il primo match si è giocato il 22 settembre 2013 e vide la vittoria interista con un clamoroso 7-0 con doppietta di Diego Milito; nelle due stagioni successive 2014-15 e 2015-16 il Sassuolo si è preso la sua bella rivincita infliggendo ai suoi avversari un doppio 3-1.

L’anno dopo i milanesi con un gol di Candreva riuscivano ad espugnare di nuovo Reggio Emilia con un gol di Antonio Candreva, mentre l’anno scorso nel turno pre natalizio il Sassuolo con un gol di Falcinelli dopo poco la mezzora del primo tempo, è riuscito ad imporsi di misura; da ricordare un calcio di rigore sbagliato da Icardi ad inizio ripresa. In totale si contano dieci gol per i lombardi e sette per gli emiliani.

Qui di seguito le cinque partite giocate tra le due squadre con i relativi marcatori:

2017-2018: Sassuolo-Inter 1-0 (34′ Falcinelli)

2016-2017: Sassuolo-Inter 0-1 (47′ Candreva)

2015-2016: Sassuolo-Inter 3-1 (16′ Politano, 26′ Pellegrini, 31′ Palacio, 39′ Politano)

2014-2015: Sassuolo-Inter 3-1 (17′ Zaza, 29′ Sansone, 83′ Icardi, 90’+3 rig. Berardi)

2013-2014: Sassuolo-Inter 0-7 (7′ Palacio, 23′ Taïder, 33′ aut. Pucino, 53′ Álvarez, 64′ Milito, 75′ Cambiasso, 83′ Milito)