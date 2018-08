Stasera alle ore 20.30 allo stadio Mapei di Reggio Emilia, ci sarà il debutto dell’Inter di Luciano Spalletti, considerata da molti come l’anti Juventus per questa stagione, che sfiderà il Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi.

Il tecnico degli emiliani dovrebbe confermare lo stesso undici che domenica scorsa ha vinto nettamente contro la Ternana per 5-1 in Coppa Italia, con Magnani e Rogerio in difesa al posto dei sempre indisponibili Peluso e Lemos, mentre in attacco Boateng agirà da falso nueve supportato da Berardi e Di Francesco ai suoi lati. Unico ballottaggio a centrocampo tra Sensi ex rossonero Locatelli.

Per quanto riguarda l‘Inter, Spalletti inizierà il campionato senza l’infortunato Naingollan; subito in campo il neo acquisto Lautaro Martinez che ben si è comportato nelle amichevoli estive. In difesa lo slovacco Skriniar si accomoderà in panchina per un leggero affaticamento muscolare; a fargli compagnia anche Perisic e Vrsaljko; dal primo minuto invece Politano e Dalbert.

L’arbitro dell’incontro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Sassuolo-Inter come seguire il match

Il match Sassuolo-Inter, valido per la prima giornata in Serie A, è in programma domenica 19 agosto alle ore 20.30 e sarà trasmesso in diretta esclusiva dalla nuova piattaforma online a pagamento DAZN con con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Roberto Cravero.. Inoltre sarà possibile seguire la diretta in diversi modi:

Direttamente sulla TV di casa attraverso una Smart TV: Samsung Tizen TV (modelli 2017-2018), Android TV, LG Web OS TV;

Su tutte le TV utilizzando un device connesso: Apple TV, Google Chromecast;

Su tutte le TV utilizzando una console di gioco: PlayStation 4, Xbox One;

Su dispositivi mobili: smartphone e tablet Android, iPhone e iPad;

Su www.dazn.it tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer.

E’ possibile usufruire della diretta streaming di Sassuolo-Inter gratis sia da app che da sito. Basta registrarsi su Dazn e iniziare il mese di visione gratuita dei contenuti del canale web. Vedremo se il match odierno presenterà gli stessi problemi nella fruizione dello streaming riscontrati ieri con Lazio-Napoli.