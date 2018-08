Serie A in TV, la guida per vedere la prima giornata di campionato su Sky e Dazn

Dopo i primi due anticipi di ieri vinti da Juventus e Napoli, la prima domenica della Serie A 2018-2019 offre cinque partite. In questo articolo vi diremo tutte le modalità per vedere la prima giornata di Serie A in TV. Si parte alle ore 18 con un match affascinante e ricco di spunti: Torino-Roma. La sfida tra gli uomini di Mazzarri e quelli di Di Francesco sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Alle 20,30 poi altre quattro partite (visto il rinvio di Milan-Genoa e Samp-Fiorentina per la tragedia del capoluogo ligure): Sassuolo-Inter, Bologna-Spal, Parma-Udinese ed Empoli-Cagliari. Il match clou dell’orario serale è senza dubbio quello tra i neroverdi e gli uomini di Luciano Spalletti: la sfida del Mapei Stadium sarà trasmessa in diretta esclusiva du Dazn, che ieri ha fatto arrabbiare parecchio alcuni tifosi di Lazio e Napoli. Sulla piattaforma streaming ed on demand di Perform sarà trasmessa in diretta esclusiva anche Parma-Udinese, gara che sancisce il ritorno in Serie A dei ducali dopo tre anni. Le altre due partite delle 20,30, ovvero il derby emiliano Bologna-Spal ed Empoli-Cagliari saranno fruibili, in esclusiva, sui canali di Sky. Inoltre sempre su Sky sarà possibile vedere la diretta gol, con tutte le azioni salienti delle quattro partite in programma alle 20,30. Ricordiamo che il match di domani sera tra Atalanta e Frosinone sarà visibile su Sky, con il calcio d’inizio fissato alle 20,30.

Serie A in TV: la guida per vedere i match della prima domenica di campionato

ORE 18 TORINO-ROMA diretta TV su Sky Sport

ORE 20,30 SASSUOLO-INTER diretta TV su DAZN

ORE 20,30 BOLOGNA-SPAL diretta TV su Sky Sport

ORE 20,30 PARMA-UDINESE diretta TV su DAZN

ORE 20,30 EMPOLI-CAGLIARI diretta TV su Sky Sport

ORE 20,30 DIRETTA GOAL su Sky Sport

LUNEDI’ 20 AGOSTO ORE 20,30 ATALANTA-FROSINONE diretta TV su Sky Sport