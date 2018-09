Parma-Juventus streaming live su Dazn gratis e diretta tv: dove vedere il match Serie A, oggi 1 settembre

La terza giornata del campionato di Serie A ci regala un grande classico degli anni ’90. Parma-Juventus si affrontano dopo più di 3 anni e in questo articolo vi spieghermo dove vedere il match live streaming gratis e in diretta tv. Soprattutto il dilemma di queste ore è se la partita sarà trasmessa su Dazn o su Sky. Risolveremo tutti i vostri dubbi più avanti. Al Tardini si gioca l’anticipo serale del 3° turno, l’ultimo prima della sosta per le Nazionali, impegnate nell’innovativa Nations League. I bianconeri arrivano allo scontro a punteggio pieno, dopo aver fatto bottino pieno contro Chievo e Lazio. L’unica nota stonata finora sono i zero gol di Cristiano Ronaldo, anche se il portoghese si è reso comunque molto utile nel computo dei due successi. Non ha cominciato benissimo il Parma neopromosso, che ha collezionato soltanto un punto in questo avvio di stagione. I ‘Ducali’ sono inoltre reduci dalla amara sconfitta nel derby emiliano contro la Spal e avranno sicuramente grandi motivazioni per fare bene davanti al proprio pubblico. Scopriamo, dunque, come vedere Parma-Juventus in streaming live e in diretta tv, con tutte le info sul match di Serie A che si disputa oggi 1 settembre.

Diretta tv Parma-Juventus, dove vedere il match: Sky o Dazn?

Al Tardini torna un grande appuntamento come Parma-Juventus dopo più di tre anni. Le due formazioni si erano incontrate per l’ultima volta nell’aprile 2015: in quell’occasione furono i gialloblù a trionfare con il gol di Josè Mauri. Una vittoria importante e significativa, non tanto per la classifica (il Parma ormai fallito si apprestava a sparire dal calcio professionistico) ma per l’orgoglio. In questa stagione i diritti tv sono stati spartiti da Sky e Dazn, con quest’ultima che trasmette tutti gli anticipi del sabato delle 20.30. Dunque, la diretta tv Parma-Juventus sarà un’esclusiva Dazn, visibile sul piccolo schermo tramite Sky Q e Premium. Per i primi l’abbonamento alla nuova piattaforma on demand di Perform è svincolato da quello alla pay-tv di Murdoch, e prevede tre tipi di pacchetti: mensile, trimestrale e da nove mesi. Dazn, che ha acquistato i diritti per tre partite di Serie A in ogni turno, sarà visibile anche sulla tv del Biscione senza costi aggiuntivi. Parma-Juventus su Dazn sarà streaming live: ecco tutti i modi per vederla gratis e le info sul nuovo canale.

Parma-Juventus streaming live su Dazn gratis, tutte le informazioni su come vederla

Il nuovo canale sta rivoluzionando il modo di fruire degli eventi calcistici di tutti gli appassionati italiani. Molte sono state le lamentele degli utenti nelle prime due giornate per quanto riguarda la velocità di trasmissione e le continue interruzioni. Parma-Juventus su Dazn sarà un’altra prova importante per la piattaforma del gruppo britannico e questa sera alle 20.30 vedremo se alcuni di questi problemi sono stati risolti. Per vedere Parma-Juventus in streaming live occorre: una smart TV modelli Samsung Tizen TV (edizioni 2017-2018), Android TV, LG Web OS TV; su tutte le tv Dazn è visibile utilizzando Chromecast e Apple TV o in alternativa utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox one; su smartphone, pc e tablet Android e iOS (dopo aver sottoscritto, ovviamente l’abbonamento) e sul sito www.dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Inoltre, per vedere la diretta streaming di Parma-Juventus basta attivare un nuvo account sul sito o sulla app e usufruire, per i nuovi clienti, di un mese gratuito.