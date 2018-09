Sampdoria-Napoli, Ancelotti in cerca del tris. Vincere prima della sosta per restare agganciati alla Juventus e passare due settimane serene. Questo l’obiettivo del Napoli di Carlo Ancelotti, impegnato questa sera a Genova contro la Sampdoria. I blucerchiati di Giampaolo cercano il primo gol e i primi punti nella Serie A 2018/2019. Da ricordare che la Quagliarella e compagni hanno giocato una sola partita, contro l’Udinese. Il match contro la Fiorentina, rinviato a causa delle tragedia del Ponte Morandi, verrà giocata il prossimo 19 settembre. E’ un Napoli in salute quello che si presenta al Ferraris. Due vittorie contro Lazio e Milan, entrambe in rimonta, per il nuovo corso targato Ancelotti. Per il match di questa sera il tecnico azzurro sta pensando a qualche variante per la formazione iniziale. Un turnover ragionato per non affaticare troppo i titolari utilizzati nelle prime due giornate.

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni. Giampaolo pensa a qualche novità rispetto alla sconfitta di Udine. L’ex Tonelli potrebbe prendere il posto di Colley al centro della difesa. Ekdal a centrocampo con Linetty e Barreto, Saponara più di Ramirez nel ruolo di trequartista. Ballottaggio Caprari-Defrel per affiancare Quagliarella. Out Praet e Regini. Per contro Ancelotti dovrebbe effettuare due cambi rispetto all’undici iniziale visto contro il Milan. Diawara e Verdi le due novità del tecnico azzurro dal 1′ al posto di Hamsik e Callejon. Ancora panchina per Mertens. Ospina confermato tra i pali. Convocato Fabian Ruiz, possibile debutto per lo spagnolo nel corso della partita.

Sampdoria-Napoli, come seguirla in tv

Sampdoria-Napoli, le info per la diretta televisiva. Il match comincerà alle 20:30. Per la prima volta in stagione il match degli azzurri verrà trasmesso da Sky. In particolare Sampdoria-Napoli potrà essere seguita sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Nella passata stagione il Napoli si è imposto al Ferraris contro i blucerchiati per 2-0, con reti di Milik e Albiol. La Sampdoria non vince in casa contro gli azzurri dal maggio 2010, 1-0 con rete di Pazzini. L’ultimo pareggio a Genova tra le due squadre risale al dicembre 2014. Vantaggio blucerchiato con Eder e pareggio nel finale di Duvan Zapata.

Sampdoria-Napoli, come seguirla in streaming

Sampdoria-Napoli, le info per internet. Il match del Ferraris sarà visibili anche con mezzi alternativi alla televisione. Sampdoria-Napoli potrà essere seguita in streaming con il servizio SkyGo, usufruibile per gli abbonati Sky. Utilizzabile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Dopo la sosta gli uomini di Giampaolo giocheranno in trasferta contro il neo-promosso Frosinone. Il Napoli di Ancelotti invece riceverà la Fiorentina al San Paolo. Alla vigilia del primo impegno in Champions League, a Belgrado contro la Stella Rossa.