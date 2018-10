Gattuso, un derby da dimenticare in fretta. Perdere all’ultimo minuto fa sempre male, figurarsi in un Inter-Milan. Ma il gol al 92′ di Icardi è stata la naturale conseguenza di una partita in cui i rossoneri non hanno fatto molto per vincere. Anzi hanno fatto poco, troppo poco. Ormai il canovaccio rossonero dell’era Gattuso è noto anche alle pietre: ritmo lento, tanto gioco con il portiere e pochi tiri in porta. Una formula che non sta certo aiutando il Milan in questa stagione. Per analizzare il momento rossonero è cosa buona e giusta partire dai numeri. I punti in classifica sono 12 (con una partita in meno), come la Spal. A meno 13 dalla Juventus, meno 9 dal Napoli, meno 7 dall‘Inter e meno 6 dalla Lazio. Il Milan subisce gol in campionato da 14 partite consecutive, peggior striscia delle attuali 20 squadre della Serie A. I rossoneri hanno giocato tre scontri diretti: sconfitte con Napoli e Inter, vittoria con la Roma. Anche se i giallorossi di questo inizio di stagione non sembrano certo una corazzata.

Contro l’Inter i numeri sono ancora più impietosi. Due tiri nello specchio della porta in tutto il match, di cui il primo all’80′. Nel primo tempo il Milan ha giocato 4-palloni-4 nell’area di rigore dell’Inter. Il gol dei nerazzurri è arrivato alla fine, ma poteva arrivare sul palo di De Vrij o su altre occasioni sciupate dai nerazzurri. I cambi poi. Innanzitutto si è aspettato 73 minuti per fare il primo. Che senso ha mettere un bomber d’area di rigore come Cutrone sulla fascia sinistra? Che senso ha inserire l’inutile e dannoso Bakayoko per Kessié? Che senso ha far entrare Abate al 92′ per l’ottimo Calabria? Domande a cui Gattuso dovrà rispondere sul campo. Già a partire da giovedì in Europa League contro il Betis Siviglia.

Gattuso, Donnarumma è un caso

Buono con l’Italia, men che sufficiente con il Milan. E’ questo il momento di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero è stato ancora una volta protagonista in negativo. Una cosa che gli succede sempre più spesso nelle partite importanti. Nella passata stagione possiamo citare Arsenal-Milan o Juventus-Milan, finale di Coppa Italia. Gattuso continua a farlo giocare titolare, pur avendo un ottimo rimpiazzo come Reina in panchina. Sul gol di Icardi hanno sbagliato in tre: Donnarumma, Musacchio e Abate. E’ innegabile che le colpi maggiori sono del portiere. Come si fa a non pensare che Vecino possa crossare bene e un falco come Icardi avventarsi sul pallone?

Capitolo Higuain. Sul finire della scorsa stagione Gattuso ha più volte chiesto un attaccante da 20 gol a stagione. Gli è stato preso il migliore che si poteva acquistare. Il tecnico rossonero però contro l’Inter ha abbandonato il Pipita nella morsa di De Vrij-Skriniar, senza uno straccio di rifornimento. Higuain è per distacco il miglior giocatore della rosa del Milan. Sarebbe ovvio disegnare la squadra intorno a lui. Così come fa Allegri con Cristiano Ronaldo, Ancelotti con Insigne e Spalletti con Icardi. Sono gli attaccanti che fanno vincere le partite. Forse Gattuso pensa di avere ancora André Silva o Kalinic invece di Higuain. Oppure non è semplicemente in grado di far rendere la squadra al meglio. Se è così si dimetta. Per il bene suo, del Milan e dei tifosi milanisti.