Suma, delusione in Inter-Milan. Perdere una stracittadina all’ultimo minuto è incubo che nessun tifoso vorrebbe mai vivere. E’ successo a tutti i tifosi del Milan domenica sera a San Siro. Il gol di Icardi ha permesso all’Inter di vincere il primo derby stagionale. Un cross di Vecino, il triplo errore di Donnarumma-Musacchio-Abate e Icardi che indisturbato insacca di testa. Un gol che ha mandato nella tristezza più profonda Mauro Suma. Il telecronista-tifoso del Milan che commenta per Sky le partite dei rossoneri. Una delusione grossa, figlia di una partita giocata male dagli uomini di Gattuso. L’Inter ha fatto di più e ha meritato di vincere. Troppi giocatori del Milan al di sotto della sufficienza.

Inter-Milan, processo a Gattuso

Anche l’atteggiamento dei rossoneri in questo Inter-Milan è stato sbagliato. Discutibili anche i cambi di Gattuso. Cutrone messo all’ala sinistra. L’impalpabile Bakayoko che in pochi minuti è stato solo capace di farsi ammonire. E poi l’ingresso di Abate al posto di Calabria quando si era già in fase di recupero. Dopo questa sconfitta il tecnico rossonero finisce di nuovo sulla graticola. L’Inter ha messo a nudo tutti i limiti del Milan. Per la disperazione di Suma e tutti i tifosi del Milan. Ancora una volta delusi in un derby.

Inter-Milan, la delusione di Suma: