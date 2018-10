Udinese-Napoli streaming Dazn e diretta Tv, Serie A oggi 20 ottobre dalle 20.30

Udinese-Napoli, testa già a Parigi per gli azzurri? Non sarà facile riattaccare la spina con il pensiero di una partita che può valere una fetta importante di stagione. E’ quello che dovrà fare il Napoli di Ancelotti questa sera alla Dacia Arena di Udine, contro i bianconeri friulani di Velazquez. Calcio d’inizio alle 20:30 per il terzo anticipo della 9.a giornata di Serie A. Il turno verrà inaugurato alle 15 da Roma-Spal, poi alle 18 c’è Juventus-Genoa. Prima della sosta il Napoli ha vinto per 2-0 al San Paolo contro il Sassuolo. L’Udinese invece è stata sconfitta per 2-0 dalla Juventus schiacciasassi di Allegri. Gli azzurri poi mercoledì prossimo saranno di scena al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain, un match vitale per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni. “Non giocheremo come contro la Juve”, ha detto Velazquez in conferenza stampa, che forse vuole una mutazione più nell’atteggiamento che nell’undici. Tant’è che probabilmente stravolgimenti non ce ne saranno. Wagué sicuramente non ci sarà perché stanco come dichiarato dall’allenatore. In mediana invece Pussetto dovrebbe spuntarla su Barak, da leggere in questo senso gli elogi del tecnico spagnolo ieri. In attacco Teodorczyk recupera, ma soltanto per la panchina: inamovibili De Paul e Lasagna. Tra gli azzurri Insigne è out come Luperto, Ounas e i lungodegenti Meret, Ghoulam e Younes.“Priorità a chi è rimasto”, ha detto Ancelotti in conferenza stampa, facendo capire di voler concedere un po’ di riposo a chi è reduce dai viaggi con le nazionali. Ospina, ad esempio, è stato l’ultimo a rientrare e quindi in porta dovrebbe esserci Karnezis. In difesa potrebbero esserci Malcuit e Mario Rui sulle fasce, con Maksimovic al posto di Albiol o Koulibaly al centro (più probabile il primo, visto che il secondo è rimasto a Castel Volturno e ha smaltito l’affaticamento muscolare). In mediana Allan e Diawara probabilmente al centro (avanti nel ballottaggio con Hamsik e Rog), con Callejon e Verdi sulle fasce favoriti su Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco, senza Insigne, spazio sia per Mertens che per Milik.

Streaming Udinese-Napoli, come seguire il match su Dazn

Udinese-Napoli, info su diretta televisiva e streaming. Come d’abitudine ormai il match serale del sabato sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Il servizio è disponibile per pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Per chi si registra al servizio oggi è previsto un mese di fruizione gratis, pertanto, si potrà vedere Udinese-Napoli senza spendere un euro.

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:30. L’ultimo successo azzurro a Udine risale alla scorsa stagione, 1-0 con gol di Jorginho. Del 3 aprile 2016 l’ultima vittoria friulana sul Napoli. Un 3-1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Thereau per l’Udinese, Higuain a segno per gli azzurri. L’ultimo pareggio registrato in un Udinese-Napoli è del 19 aprile 2014, 1-1 con reti di Callejon per i partenopei e pareggio friulano di Fernandes.