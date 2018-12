Chievo-Inter streaming live gratis e diretta tv Serie A: dove vederla, oggi 22 dicembre

Dove vedere Chievo-Inter in streaming gratis e in diretta tv. Nella giornata odierna si gioca la 17^ giornata di Serie A, con tutte le gare nello stesso giorno per il turno pre-natalizio. Alle 18.00 toccherà ai nerazzurri, che dovranno dare continuità ai risultati dopo la vittoria, seppur sofferta, contro l’Udinese in casa. La squadra di Spalletti, che in una settimana ha perso lo scontro diretto contro la Juventus ed è uscita dalla Champions League, ha come obiettivo, ormai, soltanto quello di riconfermarsi tra le prime quattro in campionato. L’avversario è il Chievo fanalino di coda, che stra attraversando una stagione davvero travagliata. Il campionato degli scaligeri è cominciato con tre punti di penalità ed è passato attraverso due cambi di allenatori in meno della metà della durata del torneo. I giallobù, però, nelle ultime settimane hanno avuto una reazione d’orgoglio e da 5 partite consecutive sono imbattuti (significativi i pareggi ottenuti contro Napoli al San Paolo e Lazio). Sarà una partita tutta da seguire, perciò scopriamo ora dove vedere Chievo Inter in streaming gratis e in diretta tv, oggi 22 dicembre.

Diretta tv Chievo-Inter, dove vedere il match di Serie A: programma Sky

Il match del Bentegodi è in esclusiva Sky e avrà inizio alle ore 18.00. La diretta tv di Chievo-Inter sarà trasmessa sui canali Sky Sport Serie A (visibile su satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). A dirigere l’incontro sarà il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, mentre la telecronaca del match sarù ad opera di Maurizio Compagnoni e l’ex portiere di Chievo e Lazio Luca Marchegiani.

Chievo-Inter streaming live: come vederla gratis oggi 22/12

Per chi invece non potrà assistere alla partita dalla tv, c’è l’opportunità di vedere Chievo-Inter in streaming live. Gli abbonati Sky possono affidarsi a Sky Go, la piattaforma disponibile gratis su pc, smartphone e tablet. Per quando riguarda la diretta streaming di Chievo-Inter a pagamento c’è Now Tv. La tv online con il palinsesto della pay-tv di Murdoch consente di vedere gli eventi pagando un singolo pacchetto, senza dover necessariamente fare un abbonamento.