Formazioni Chievo-Inter, Nainggolan titolare a centrocampo. Kiyine trequartista a supporto di Meggiorini e Pellissier

Alle ore 18 si alzerà il sipario sulla sfida tra Chievo e Inter, match valevole per la diciassettesima giornata di serie A. I nerazzurri giungono a questo match da terzi della classe con 32 punti all’attivo, distanti sei lunghezze dal Napoli secondo. Dopo una settimana piuttosto infuocata, caratterizzata da alcune dichiarazioni al vetriolo inerenti il rinnovo contrattuale di Mauro Icardi, con botta e risposta a distanza tra il d.s. Piero Ausilio e la moglie, oltre che agente del calciatore, Wanda Nara, la banda guidata da Luciano Spalletti proverà a dare seguito al trionfo rimediato sabato scorso, a “San Siro“, al cospetto dell’Udinese.

La Beneamata non vince in trasferta dal 29 ottobre scorso, in occasione dello 0-3 rifilato alla Lazio, da lì in avanti, tra campionato e Champions, tre sconfitte ed un pareggio lontano dalle proprie mura amiche. Andrà, quindi, migliorato tale trend, facendo leva, altresì, sul recuperato Radja Nainggolan, il quale dopo lo scampolo di partita con l’Udinese, tornerà, nuovamente, a presidiare il centrocampo. Il tecnico di Certaldo avrà a disposizione anche Vecino, mentre dovrà fare a meno di Miranda, fermo ai box per un infortunio, e Asamoah, appiedato dal giudice sportivo per una giornata.

Il Chievo, invece, è ultimo in classifica, a quota 4, distante ben 9 lunghezze dalla zona salvezza. I veneti sono reduci da cinque pareggi consecutivi, quattro dei quali conquistati sotto la gestione Di Carlo. In casa, i clivensi, non hanno mai vinto, rimediando solamente tre pareggi e cinque ko. Sovvertire tale andamento di fronte ai nerazzurri sarà alquanto complicato, ma la verve e la convinzione ritrovata da parte dei gialloblù, ha permesso loro di inchiodare sul pari squadre del calibro di Napoli e Lazio, motivo per cui potranno tentare di imbastire uno scherzetto anche alla truppa guidata da Luciano Spalletti.

Dirottando le attenzioni sulle probabili formazioni, Di Carlo si affiderà al 3-4-1-2 con Sorrentino in porta, Bani, Rossettini e Barba a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce spazio a Depaoli e Jaroszynski, mentre la mediana sarà occupata da Rigoni ed Hetemaj. Kiyine dovrebbe agire da trequartista, a sostegno del tandem d’attacco formato da Meggiorini e Pellissier.

Il tecnico di Certaldo, invece, opterà per il 4-3-3: Handanovic tra i pali, Vrsaljko a destra, D’Ambrosio sul fronte opposto. Il duo centrale sarà formato da De Vrij e Skriniar. A centrocampo fiducia a Gagliardini, Brozovic e Nainggolan, mentre in attacco Politano e Perisic agiranno ai lati della punta centrale Icardi. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli.