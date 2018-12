Formazioni Frosinone-Milan, Castillejo al posto dell’infortunato Suso. Baroni punta sul tandem Ciano-Ciofani

Si preannuncia una gara che metterà in palio punti pesanti quella che andrà in scena, alle 12:30, al “Benito Stirpe“, tra Frosinone e Milan. I rossoneri giungono a questa sfida con la necessità impellente di voltare pagina dopo un mese di dicembre assai insoddisfacente, che ha visto la squadra piombare al quinto posto in classifica in serie A e fuori dall’Europa League. La banda guidata da Gennaro Gattuso è andata a segno in una sola circostanza nelle ultime quattro gare disputate e la punta di diamante Gonzalo Higuain è a digiuno di reti dal 28 ottobre scorso.

Il “diavolo“, come detto, occupa la quinta posizione con 27 punti all’attivo, un gradino più giù rispetto alla Lazio quarta, a quota 28. I rossoneri non vincono in A dal 2 dicembre scorso, giorno del 2-1 inflitto al Parma, mentre lontano da “San Siro” l’ultimo sorriso risale al 4 novembre, in occasione dello 0-1 al cospetto dell’Udinese. Come affermato in precedenza, preoccupa l’astenia in fase avanzata, considerando che contro Torino, Bologna e Fiorentina la compagine milanista non abbia messo a segno alcun gol. La panchina di “Ringhio” è alquanto traballante: le sfide contro Frosinone e Spal saranno decisive, in caso di flop prenderebbe piede l’ipotesi di un cambio alla guida tecnica.

Il Frosinone, invece, è penultimo in classifica con 9 punti all’attivo. I ciociari non hanno mai vinto tra le proprie mura amiche e con l’avvento di Marco Baroni al timone della compagine gialloazzurra, la squadra ha rimediato un pareggio per 1-1 nel difficile terreno di gioco della “Dacia Arena” di Udine. Peggior attacco del torneo con appena 12 centri realizzati e difesa di burro con 36 gol al passivo, superare il Milan non è affatto un gioco da ragazzi, ma Ciofani e compagni proveranno a mettere in mostra un coraggio ed una veemenza mai vista prima d’ora al fine di conquistare un successo casalingo che donerebbe maggior autostima e convinzione all’intero ambiente.

Dirottando le attenzioni verso le probabili formazioni che scenderanno in campo, Baroni dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Sportiello in porta, linea di difesa composta da Goldaniga, Ariaudo e Krajnc. Sugli esterni fiducia a Zampano e Beghetto, mentre la mediana sarà occupata da Chibsah, Maiello e Cassata. In attacco spazio al tandem Ciano-Ciofani.

Gattuso, invece, proporrà il 4-3-3: Donnarumma tra i pali, Calabria torna al ruolo di terzino destro, Ricardo Rodriguez a sinistra. Al centro Zapata e Romagnoli. A metà campo Kessié e Bakayoko completeranno il reparto con José Mauri, mentre in avanti Higuain sarà supportato ai lati da Castillejo e Calhanoglu. L’arbitro designato per dirigere la gara è il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.