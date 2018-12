Formazioni Juventus-Roma, Bonucci a rischio turnover. Di Francesco concede nuovamente fiducia a Schick

Il big match della diciassettesima giornata di serie A andrà in scena questa sera, alle ore 20:30, presso la maestosa cornice dell'”Allianz Stadium“. Ad affrontarsi saranno Juventus e Roma, due squadre che provengono da periodi diametralmente opposti. I bianconeri sono saldamente in testa alla classifica con 46 punti all’attivo, frutto di 15 vittorie ed un pareggio: un cammino da record nella storia della nostra serie A. Miglior attacco del torneo con 33 reti realizzate, al pari del Napoli, e difesa impenetrabile con appena 8 centri al passivo, la banda guidata da Massimiliano Allegri non subisce gol, in campionato, dal 3 novembre scorso, da lì in avanti cinque clean sheet consecutivi. In Europa, nei maggiori cinque tornei, nessuna squadra ha fatto meglio della Vecchia Signora che quest’oggi, a prescindere dal risultato del Napoli contro la Spal, le sarà sufficiente vincere o pareggiare per laurearsi campione d’inverno con due giornate d’anticipo. Tra l’altro Cristiano Ronaldo e compagni se dovessero conquistare l’intera posta in palio nelle ultime tre gare, prima della chiusura del girone d’andata, si congederebbero con 55 punti, un record assoluto per la serie A.

La Roma, invece, non può vantare affatto tali numeri altisonanti. I giallorossi sono appaiati al settimo gradino con 24 punti. La banda guidata da Eusebio Di Francesco, tra campionato e Champions League, ha ottenuto una sola vittoria, peraltro piuttosto discussa contro il Genoa, nelle ultime sei apparizioni. L’ultimo successo in trasferta, in A, risale al 6 ottobre, in occasione dello 0-2 rifilato all’Empoli. In queste settimane la posizione del tecnico abruzzese è apparsa decisamente in bilico anche se l’esito del match di stasera non influirà sulla sua conferma. Come dichiarato dal d.s. Monchi e dal presidente Pallotta, Di Francesco è a tutti gli effetti al timone della “Lupa” anche se le prossime due gare contro il Sassuolo e il Parma saranno alquanto decisive per il suo futuro. In vista della sfida contro la Juventus, sono recuperati Dzeko ed El Shaarawy, mentre De Rossi per via del persistere di un problema alla cartilagine del ginocchio non è stato convocato.

Dirottando le attenzioni sulle probabili scelte di formazione, Allegri si affiderà al 4-3-1-2 con Szczesny in porta, De Sciglio a destra, Alex Sandro a sinistra, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Chiellini e Bonucci, anche se quest’ultimo potrebbe riposare, come accennato dal tecnico livornese in conferenza stampa, lasciando spazio ad uno fra Rugani e Benatia. A centrocampo rientra dalla squalifica Bentancur, il quale completerà il reparto con Matuidi e Pjanic. Dybala agirà da trequartista, alle spalle del tandem Cristiano Ronaldo-Mandzukic.

Di Francesco, invece, varerà il 4-2-3-1: Olsen tra i pali, Santon a destra, Kolarov sul fronte opposto. Il duo centrale di difesa sarà composto da Fazio e Manolas. La mediana sarà presidiata da Cristante e Nzonzi, mentre sulla trequarti fiducia a Justin Kluivert, Zaniolo e Florenzi, i quali agiranno a supporto dell’unica punta Schick. L’arbitro designato per dirigere la sfida è il signor Davide Massa della sezione di Imperia.