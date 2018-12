Juventus-Roma streaming live e diretta TV: dove vedere la partita oggi dalle 20,30

Juventus-Roma è il posticipo della 17esima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino (calcio d’inizio ore 20,30) si affrontano due squadre che stanno vivendo una stagione agli opposti, l’una dall’altra. Da una parte i bianconeri, veri e propri dominatori di questa Serie A con 46 punti, frutto di quindici vittorie ed un pareggio, dall’altra i giallorossi, attualmente settimi in classifica a quota 24 punti e reduci da una vittoria appena negli ultimi quattro match disputati (sei se si contano anche le due sconfitte in Champions). Massimiliano Allegri si affida ancora una volta a Cristiano Ronaldo, che a questo punto riposerà in uno dei due match contro Atalanta e Sampdoria. Al fianco del fuoriclasse portoghese ci saranno con ogni probabilità Dybala e Mandzukic, mentre sulla linea mediana torna Bentancur. Eusebio Di Francesco, ancora in bilico e a rischio esonero, ritrova Edin Dzeko che però partirà dalla panchina: dunque, in attacco spazio a Patrik Schick supportato da Ünder, Zaniolo e Kluivert. Ancora out De Rossi, fuori dalla lista dei convocati.

Diretta TV Juventus-Roma streaming su Dazn: dove vederla oggi dalle 20,30

Il big match della diciassettesima giornata di Serie A come qualcuno potrebbe pensare non sarà trasmesso di Sky: nonostante l’intero turno di Serie A è stato disputato oggi, infatti, sarà possibile vedere Juventus-Roma su Dazn. La sfida dell’Allianz Stadium sarà visibile nelle seguenti modalità: smart TV solo su modelli Samsung Tizen (edizioni del 2017 e 2018), Lg Web OS Tv, Android TV; su tutte le tv utilizzando Chromecast ed Apple TV o in alternativa utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed X Box One; su smartphone, pc e tablet tramite app Dazn per iOS e Android; sul sito Dazn.it, dopo la registrazione, tramite i browser Safari, Firefox, Chrome, Edge ed Internet Explorer. La telecronaca di Juventus-Roma su Dazn sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Francesco Guidolin. Vi ricordiamo che per vedere la diretta TV Juventus-Roma in streaming su Dazn sarà necessario prima sottoscrivere un abbonamento (9,99 euro al mese) e che il primo mese è gratuito per tutti i nuovi iscritti. Chiudiamo dicendovi che è altamente sconsigliato vedere lo streaming Juventus-Roma su siti internet e pagine Facebook non autorizzate alla trasmissione dell’evento.