Reina, polemica della moglie con De Laurentiis. Certi amori non finiscono, certi altri finiscono male. Sembra questo il caso di Pepe Reina e Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, dopo la paratissima salva-risultato di Meret contro la Spal, non ha mancato di punzecchiare il suo ex portiere. “Meret? Ci ha dato due punti in più. Lui para e non tira i palloni dall’altra parte del campo…”, così De Laurentiis ha commentato l’accaduto. Una frase che non poteva manca di essere replicata. Non da Reina direttamente. Su Instagram, è arrivata subito la replica della compagna dello spagnolo, Yolanda Ruiz: “Se fai qualcosa di buono e ti criticano, ricorda che la critica è l’applauso degli invidiosi. L’umiliazione degli altri è un segno di povertà interiore, la vera leadership si ottiene quando sei integro, umile, sincero, egualitario e soprattutto onesto”.

Reina, un amore finito male con De Laurentiis

Tante stagioni di amore dei tifosi, uno scudetto sfiorato nella scorsa stagione e un addio amaro con il presidente De Laurentiis. Reina è stato uno dei giocatori più acclamati dell’era Sarri. I tifosi azzurri gli hanno sempre riconosciuto grande leadership, perdonandogli talvolta qualche incertezza tra i pali. Reina, da professionista esemplare, non ha mai fatto mancare il suo apporto al Napoli nella passata stagione. Il portiere spagnolo aveva già firmato con il Milan, ma nessuno gli ha mosso il più piccolo appunto. De Laurentiis poteva forse risparmiarsi queste parole. D’altronde Reina lo aveva comprato lui. Questo è bene sempre che se lo ricordi. Sempre.