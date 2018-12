Milan-Torino streaming gratis e diretta tv Serie A: dove vederla oggi 20.30

Milan-Torino sarà il posticipo della 15^ giornata di Serie A e in questo articolo vi daremo tutte le informazioni su dove vedere il match in streaming gratis e in diretta tv. Per i rossoneri si tratta del momento forse più positivo dell’intera gestione Gattuso. Dopo la sconfitta contro la Juventus sono arrivate tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa league. Quarto posto in classifica e la possibilità di allungare sulla Lazio, fermata ieri sul 2-2 dalla Sampdoria. L’obiettivo stagionale è quello di mantenere questa posizione fino al termine della stagione, per tornare ad assaporare la Champions League. Di contro ci sarà un Torino con forti ambizioni europee: i granata hanno 21 punti (4 meno del Milan) e sono reduci da due successi consecutivi tra Serie A e Coppa Italia. Sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre e anche per il “Gallo” Belotti: l’attaccante della Nazionale è stato a lungo corteggiato dal “Diavolo” e ci si aspetta che torni sui livelli di un paio di anni fa. Scopriamo allora dove vedere Milan-Torino in streaming gratis e in diretta tv, oggi 9 dicembre.

Diretta tv Milan-Torino, dove vedere il match: programmazione Sky

Le gare in posticipo della domenica sera sono tutte in esclusiva Sky. La diretta tv di Milan-Torino sarà dunque trasmessa sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre). Fischio d’inizio alle ore 20.30, dirigerà l’incontro Daniele Orsato di Vicenza. Telecronaca di Riccardo Trevisani, commento tecnico dell’ez rossonero Massimo Ambrosini.

Milan-Torino streming gratis, come vedere il match live

Se non potete seguire il match in tv non c’è nessun problema. Milan-Torino sarà infatti anche in streaming live, visibile gratuitamente per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go. Quest’ultima è disponibile sui dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. L’ultima opzione per vedere Milan-Torino in diretta è lo streaming a pagamento su Now Tv. La tv online di Sky consente di seguire l’evento senza alcun vincolo di abbonamento, pagando un ticket a seconda delle proprie esigenze.

Milan-Torino, le probabili formazioni

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.