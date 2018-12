Napoli: Kalidou Koulibaly rinnova fino al 2023. Previsto un ingaggio da 6 milioni di euro

Regalo sotto l’albero per Carlo Ancelotti. E’ oramai imminente il rinnovo contrattuale di Kalidou Koulibaly. Il roccioso difensore senegalese prolungherà il suo accordo con il club di Aurelio De Laurentiis sino al prossimo 30 giugno 2023, guadagnando una cifra attorno ai 6 milioni di euro compresi i bonus. Il numero 26 azzurro è un pilastro nella retroguardia partenopea, sempre presente sia in campionato che in Champions League, Koulibaly ha totalizzato 23 apparizioni, confermando costantemente le sue inestimabili doti fisiche e tecniche.

In estate era stato corteggiato dai maggiori top club europei, i quali hanno messo gli occhi sul difensore senegalese anche in vista della prossima sessione di calciomercato, ed invece, il patron De Laurentiis non si è lasciato sfuggire l’opportunità di blindare uno dei suoi pezzi pregiati, intavolando un maxi rinnovo contrattuale che legherà ulteriormente il gladiatore Kalidou al popolo napoletano.

Parole al miele, nei suoi confronti, sono giunte anche dal tecnico Carlo Ancelotti, rimasto abbagliato dalle sue eccelse doti. A suo avviso, Koulibaly, è tra i migliori difensori che abbia mai allenato, un calciatore che non ha nulla da invidiare ai vari Thiago Silva, Thuram, Fabio Cannavaro, Sergio Ramos, Nesta, pedine pregiate nelle sue precedenti esperienze. Il 26 del Napoli ha palesato una personalità da leader carismatico, importante nel dare man forte all’intero reparto, aiutando nei compiti difensivi Albiol, Maksimovic, Luperto, calciatori che si alternano al suo fianco, perché una delle poche certezze che vi è in questo Napoli dal costante turnover è che Koulibaly sia sempre lì, al centro della difesa, intento a proteggere dagli attacchi offensivi la sua squadra.

In questa prima parte di stagione tante le prestazioni altisonanti da lui sciorinate. In Champions ha marcato brillantemente giocatori del calibro di Salah, Mbappé, Cavani, limitando le loro proiezioni offensive, mentre in campionato è tra i top difensori presenti nella nostra serie A. Un gigante d’ebano, un calciatore che trasmette sicurezza ai suoi compagni. La finta in scivolata messa in mostra sabato in occasione del match casalingo contro la Spal è già diventato un gesto atletico virale in rete, un virtuosismo degno di un difensore dall’elevata affidabilità.

Il prossimo banco di prova sarà rappresentato dall’Inter del bomber Mauro Icardi e Kalidou come al solito, sarà lì, inamovibile, pronto a respingere gli attacchi che giungeranno dal tridente nerazzurro. Ancelotti non ha nessuna intenzione di fare a meno di lui, nemmeno sabato scorso, quando gravato da una diffida, è sceso in campo con la Spal, sfoderando la sua ennesima prestazione da gigante. Il Napoli, quindi, ha deciso di non lasciarselo sfuggire, di non cederlo al miglior offerente ma prestissimo sarà Koulibaly il difensore più pagato della nostra serie A, uno di quelli che nel corso di questi anni ha avuto una crescita esponenziale di rendimento, dimostrandosi un baluardo assai difficile da superare.