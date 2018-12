Roma: El Shaarawy, Dzeko e Perotti recuperati. Di Francesco non può fallire contro il Sassuolo

Sfida dall’elevata posta in palio, quella che andrà in scena domani, alle ore 18, all'”Olimpico“, tra Roma e Sassuolo. A giocarsi una buona fetta del suo destino sarà il tecnico Eusebio Di Francesco che non potrà fallire le due gare che conducono al finale del girone d’andata, ossia contro gli emiliani neroverdi e il Parma. I giallorossi sono attualmente appaiati al decimo posto in classifica con appena 24 punti all’attivo, distanti quattro lunghezze dalla Lazio quarta, ultimo gradino utile per accedere alla prossima edizione di Champions League. Una prima parte di stagione talmente deludente non la si ammirava dal 1996 quando al timone della “Lupa” vi era l’argentino Carlos Bianchi.

La Roma nelle ultime sette apparizioni, tra campionato e Champions League, ha rimediato una sola vittoria, peraltro piuttosto discussa contro il Genoa, quattro ko e due pareggi, un trend per nulla affatto soddisfacente che sta facendo traballare la panchina dell’allenatore abruzzese. In vista del match contro il Sassuolo, squadra allenata da Di Francesco dal 2012 al 2017 e in cui milita suo figlio Federico, è severamente vietato fallire l’appuntamento con i tre punti. La dirigenza romanista non chiede una prestazione scintillante ma almeno la concretezza di superare un avversario complicato e ben organizzato, regalando un timido sorriso ad una piazza in subbuglio.

Per quanto concerne l’infermeria giungono notizie confortanti da El Shaarawy, Dzeko e Perotti, i quali lavorano in gruppo e sono ampiamente disponibili per il match contro la banda guidata da Roberto De Zerbi, addirittura non è da escludere che l’attaccante bosniaco possa essere schierato da titolare. Daniele De Rossi, invece, continua a manifestare il fastidio al ginocchio per via di un problema alla cartilagine. Il suo impiego con il Sassuolo è da escludere ma non è improbabile che possa sedersi in panchina, nelle vesti di capitano-non giocatore, con lo scopo di incitare i suoi compagni scesi in campo, come accaduto nella sfida dello scorso 16 dicembre contro il Genoa.

Lorenzo Pellegrini, invece, darà forfait per la sfida di domani pomeriggio, con la speranza che possa tornare nuovamente abile e arruolabile in vista dell’impegno di sabato 29 dicembre al cospetto del Parma. Il match di domani assume connotati thrilling, perdere o pareggiare significherebbe archiviare l’avventura di Di Francesco alla guida della “Lupa“.

Tra i nomi dei possibili successori, se i risultati delle prossime due sfide dovessero essere negativi, spiccano quelli del portoghese Paulo Sousa, che qualche mese fa aveva espresso una chiara preferenza nel voler rivestire questo ruolo, e nelle ultime ore ha preso piede una suggestiva ipotesi, ovvero quella riguardante Christian Panucci, attualmente c.t. dell’Albania, che assumerebbe questo incarico, ad interim, sdoppiandosi in una doppia veste. Staremo a vedere. L’imperativo in casa Roma è battere il Sassuolo ed incamerare tre punti preziosi, sperando che i calciatori recuperati, sopracitati, riescano ad apportare un cospicuo ed efficace contributo.