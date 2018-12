Verso Atalanta-Juventus: possibile panchina per Cristiano Ronaldo. Douglas Costa titolare in attacco

Si avvicina a grandi passi la sfida di mercoledì, ore 15, all'”Atleti Azzurri d’Italia“, tra Atalanta e Juventus. I campioni d’inverno in carica si presentano a questa gara, saldamente in testa, con 49 punti all’attivo, frutto di 16 vittorie ed un solo pareggio. Miglior attacco del torneo, assieme a quello del Napoli, con 34 centri realizzati, e difesa di ferro con appena 8 reti al passivo, la banda guidata da Massimiliano Allegri vuol chiudere il girone d’andata con due trionfi, contro Atalanta, per l’appunto, e Sampdoria, con l’obiettivo di raggiungere quota 55 al giro di boa, instaurando un altro record a coronamento di una prima parte di stagione assolutamente scoppiettante.

In vista del match di Santo Stefano, il tecnico livornese potrebbe far accomodare in panchina, per la prima volta, Cristiano Ronaldo. Il numero 7 portoghese, sino ad ora, non ha saltato una partita in campionato, mentre in Champions è stato assente solamente il 2 ottobre scorso, in occasione della gara casalinga con lo Young Boys, per via della squalifica inflittagli a seguito dell’espulsione rimediata nel turno precedente, durante il match con il Valencia.

Come annunciato nelle scorse settimane, Allegri ha più volte ribadito che nelle ultime tre gare dell’anno, Ronaldo ne avrebbe saltata una dal primo minuto. Alcune supposizioni spingono verso l’ipotesi che il cinque volte Pallone d’Oro possa partire dalla panchina nel match con gli orobici, per poi, casomai, entrare a gara in corso. A quel punto, l’allenatore bianconero potrebbe optare per il 4-3-3 concedendo fiducia in attacco al tridente composto da Dybala-Mandzukic-Douglas Costa, con quest’ultimo in particolare spolvero nel turno precedente al cospetto della Roma, in cui gli è stato annullato un gol.

A centrocampo Bentancur potrebbe prendere il posto di Pjanic, con Khedira e Matuidi a completare il reparto. In difesa, invece, certi di una maglia da titolare De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie laterali, al centro potrebbe riposare Bonucci, per lasciare spazio al duo Chiellini-Benatia. In porta confermata la presenza di Szczesny.

Dall’infermeria, come noto, sono fermi ai box Barzagli, Joao Cancelo e Cuadrado, con quest’ultimo a rischio intervento chirurgico per quanto concerne il problema al ginocchio. A loro si è aggiunto, nella giornata di ieri, Federico Bernardeschi, il quale ha accusato un risentimento agli adduttori della coscia destra. Il numero 33 della Juventus salterà, quindi, la trasferta di Bergamo ed è in dubbio per quanto concerne il match casalingo con la Sampdoria, in programma sabato 29 dicembre alle 12:30.

Le prossime ore saranno decisive in tal senso, con Massimiliano Allegri intento a formulare le scelte migliori al fine di proseguire lungo questo trend assai positivo, interrogandosi sull’impiego o meno di Cristiano Ronaldo dal primo minuto, domanda che in queste ore si stanno ponendo tutti gli addetti ai lavori e i tantissimi tifosi bianconeri.