Mercato Napoli: Kouamé in azzurro? Il d.g. del Genoa, Perinetti, non smentisce

Dopo gli oramai scontati addii di Marchetti e Lapadula, un altro giocatore che potrebbe lasciare il Genoa sarà l’attaccante ivoriano Christian Kouamé. Il calciatore è corteggiato dal Napoli, club pronto a soddisfare le richieste del Presidente rossoblù, Enrico Preziosi. Il Grifone chiede 20 milioni di euro e il patron partenopeo, Aurelio De Laurentiis, appare intento a sborsare tale cifra, al fine di accaparrarsi un attaccante giovane, rapido e dinamico, messosi in mostra in questa prima parte di stagione.

Il Napoli lo ingaggerebbe durante questa sessione di calciomercato invernale, per poi lasciarlo altri sei mesi in Liguria, in attesa che giunga luglio e possa, così, aggregarsi al resto della truppa guidata da Carlo Ancelotti. Kouamé, al momento, ha totalizzato 16 presenze in campionato, mettendo a segno 3 reti, una delle quali realizzata lo scorso 10 novembre proprio durante il match con il Napoli. Classe 1997, il suo è un profilo assai gradito al tecnico emiliano, il quale pare intenzionato a costruire il Napoli del futuro partendo proprio da questo tipo di calciatori dall’importante prospettiva.

A conferma che la trattativa tra il club rossoblù e quello azzurro possa concludersi positivamente, ci sono le parole del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, il quale durante un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica, Radio CRC, si è così espresso parlando del futuro di Kouamé:” Kouamé tra Everton e Napoli? Innanzitutto nessuno lascia Genova a gennaio. Poi, magari, c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro. Col Napoli c’è stato un colloquio. Il rapporto con Giuntoli è buono. Settimana prossima decisiva? I collaboratori sono qua. In settimana ci sarà un ulteriore contatto“. Per poi aggiungere, sottolineando le doti tecniche dell’attaccante ivoriano:” Kouamé forte di testa? E’ vero. Ha grande forza ed è molto veloce“.

Gli indizi, quindi, conducono verso una cessione della punta genoana al Napoli. La trattativa dovrebbe decollare nei prossimi giorni, ma il calciatore chiuderà l’attuale stagione all’ombra della Lanterna, con la speranza che attraverso le sue prestazioni e i suoi gol possa spingere la compagine rossoblù verso una tranquilla salvezza.