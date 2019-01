Mercato Parma: in arrivo Martin Caceres dalla Lazio

Inizia a prendere forma il mercato di gennaio anche in casa Parma. Il club gialloblù è ormai ad un passo dall’ufficializzare l’arrivo, dalla Lazio, del difensore uruguaiano Martin Caceres. Il calciatore firmerà un contratto di un anno e mezzo con la società ducale, per poi mettersi a disposizione di mister Roberto D’Aversa. Le voci, in merito a questa trattativa, circolavano già da qualche settimana. Superata la concorrenza di Spal e Sassuolo,l’uruguaiano ha accettato il progetto tecnico e il corteggiamento da parte del Parma, motivo per cui la compagine emiliana potrà contare su un elemento duttile in fase difensiva e dalla spiccata esperienza.

Caceres è reduce da una prima parte di stagione per nulla affatto entusiasmante nella sponda biancoceleste della Capitale, avendo inanellato solamente 4 presenze in campionato ed altrettante in Europa League, non rappresentando, mai, una prima scelta per Simone Inzaghi. Nella sua carriera, il difensore sudamericano vanta una proficua esperienza tra le fila della Juventus, dal gennaio del 2012 al 2016, conclusasi con lo score di 110 presenze complessive e 7 centri all’attivo, conquistando titoli importanti quali cinque scudetti, tre Supercoppe italiane e due coppe Italia.

A seguire una fugace esperienza in Premier League, con il Southampton, caratterizzata da un grave infortunio, mentre nell’estate del 2017 venne ingaggiato dalla Lazio. Il club capitolino, però, avendo già occupato gli slot per gli extracomunitari, lo girò in prestito, per sei mesi, all’Hellas Verona, dove collezionò 14 presenze impreziosite da 3 gol. Nel gennaio del 2018 il suo approdo in biancoceleste, ma in un anno di Lazio solo 18 le apparizioni, troppo poche per rappresentare un punto fermo nello scacchiere tattico di mister Inzaghi.

Nella “Celeste“, invece, annovera 86 presenze condite da 4 centri, partecipando, altresì, ai Mondiali del 2010, 2014 e 2018. A quasi 32 anni, Caceres tenta una nuova avventura in Italia, abbracciando la causa gialloblù, con l’intento di aiutare, attraverso il suo carisma e la sua inappuntabile esperienza, a raggiungere, il prima possibile, la quota salvezza, per poi togliersi ulteriori soddisfazioni. La fumata bianca è dietro l’angolo, Caceres-Parma è tutto fatto.