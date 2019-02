Milan-Empoli, luci a San Siro. 25.a giornata del campionato di Serie A 2o18/2019. Alle ore 20.30, allo stadio San Siro di Milano, scenderanno in campo il Milan di Rino Gattuso e l‘Empoli di Giuseppe Iachini. I rossoneri sono quarti in classifica con 42 punti, mentre gli azzurri toscani di punti ne hanno 21 (+3 sulla terzultima). Nell’ultimo turno di campionato il Milan ha vinto per 3-1 sul campo dell‘Atalanta. Vittoria anche per l’Empoli, successo casalingo per 3-0 sul Sassuolo. In casa gli uomini di Gattuso non perdono dal 22 dicembre, quando furono sconfitti per 1-0 dalla Fiorentina. Nel 2019 i rossoneri non hanno ancora subito reti al Meazza. L’Empoli in trasferta non ha mai vinto in stagione, realizzando 4 punti in 11 partite. I toscani hanno il peggior rendimento esterno della Serie A.

Milan-Empoli, le probabili formazioni. QUI MILAN – Il sicuro assente è Suso, squalificato lo spagnolo e nel tridente è lotta a due per una maglia. Favorito il connazionale Castillejo, con Borini che scalpita per affiancare con Calhanoglu il bomber Piatek. Spera in una maglia da titolare Cutrone ma il polacco dovrebbe partire dal primo minuto. Nessun cambiamento in mezzo al campo, davanti alla difesa infatti agirà l’ex Chelsea Bakayoko con accanto Kessié e il brasiliano Paquetà. Un solo dubbio nella linea difensiva, Calabria appare favorito a destra ma è reale anche l’ipotesi Andrea Conti dal primo minuto con l’intoccabile Rodriguez sul versante opposto. Davanti a Donnarumma la coppia formata da Romagnoli e Musacchio. Ancora out Caldara mentre torna nella lista dei convocati il croato Strinic. QUI EMPOLI – In porta andrà il nuovo titolare Dragowski, l’ex Fiorentina ha scalzato Provedel anche dopo l’ottima prestazione contro il Sassuolo. Linea a tre composta sicuramente da Veseli e Silvestri con Rasmussen in ballottaggio con l’ex Sassuolo Dell’Orco. In cabina di regia ovviamente il metronomo Bennacer affiancato da Krunic, in gol contro il Sassuolo e Acquah che sarà preferito al giovanissimo Traoré. Di Lorenzo e Pasqual gli esterni pronti a rifornire le due punte che saranno Caputo e Farias. Ormai titolare il brasiliano, arrivato nel mercato di gennaio dal Cagliari che costringe il giovane La Gumina in panchina. Indisponibile l’ex della sfida Antonelli. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Milan-Empoli, come seguire il match in tv e streaming

Milan-Empoli, info diretta tv e streaming. Il match di questa sera, ore 20.30, potrà essere seguito in esclusiva su Sky. I canali di riferimento sono Sky Sport Serie A e Sky Sport (202 e 251 del telecomando Sky). Gli abbonati potranno seguire lo scontro tra rossoneri e azzurri anche in streaming attraverso il servizio Sky Go: fruibile per pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili.

Milan-Empoli, i precedenti. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre risale all’aprile 2017: vinse l’Empoli per 2-1, reti toscane di Mchedlidze-Thiam e Lapadula per il Milan. L’ultimo successo casalingo dei rossoneri è del 29 agosto 2015: 2-1, con gol milanista di Bacca e Luiz Adriano. Di Saponara le rete del momentaneo pareggio empolese. Dello stesso anno è l’ultimo pareggio a San Siro in Milan-Empoli: 1-1, gol di Destro e Maccarone. In panchina c’erano Pippo Inzaghi per i rossoneri e Maurizio Sarri per i toscani.