Chievo-Milan, testacoda del sabato sera. 27.a giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Alle ore 20.30, allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, scenderanno in campo il Chievo di Mimmo Di Carlo e il Milan di Rino Gattuso. I padroni di casa sono ultimi in classifica, con 10 punti. I rossoneri di punti ne hanno 48 e sono al terzo posto in graduatoria. Nell’ultima giornata di campionato il Chievo ha perso per 3-0 sul campo del Torino. Vittoria casalinga invece per il Milan, sofferto 1-0 sul Sassuolo. I gialloblu veronesi non vincono in casa dallo scorso 29 dicembre, 1-0 sul Frosinone. I diavoli rossoneri hanno perso 2 volte in trasferta quest’anno, l’ultima a inizio novembre nel derby contro l’Inter. Sono 18 in totale, in 12 partite, i punti in trasferta raccolti dagli uomini di Gattuso.

Chievo-Milan, le probabili formazioni. QUI CHIEVO – I clivensi arrivano a questa sfida senza Rigoni, squalificato. Probabile il 4-3-1-2, ma non è escluso un centrocampo a quattro. Depaoli, Bani, Barba e Jaroszynski andranno davanti a Sorrentino, Leris ed Hetemaj andranno a supporto di Dioussé. Giaccherini può agire sulla trequarti o sull’esterno, con Stepinski e Meggiorini in attacco. QUI MILAN – Ci sarà qualche cambio dal punto di vista degli interpreti: Donnarumma va in porta, Conti, Musacchio, Romagnoli e Laxalt andranno a comporre la difesa. A centrocampo Biglia è favorito su Bakayoko, con Kessié e Paquetà a completare il reparto. Piatek unica punta, con Suso e Castillejo sulle corsie esterne.

Chievo-Milan, info diretta tv e streaming. Il terzo anticipo della 27.a giornata di Serie A Tim, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma questa sera alle ore 20:30, dunque, potrà essere seguito in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente dagli appositi store digitali l’applicazione di Dazn. I nuovi clienti potranno assistere a tutti gli eventi trasmessi in esclusiva dalla piattaforma di proprietà di Perform in maniera totalmente gratuita per i primi 30 giorni. Scaduto tale termine di visione, si è liberi di decidere se prorogare il proprio abbonamento acquistando il ticket dal costo di 9,99€, oppure interromperlo.

Chievo-Milan, i precedenti. L’ultimo scontro diretto al Bentegodi è della passata stagione. Il 25 ottobre 2017 i rossoneri, allenati ancora da Montella, vinsero per 4-1. Il Chievo non batte il Milan in casa dal 3 dicembre 2005: 2-1, con reti clivensi di Pellissier e Tiribocchi, di Kaladze la rete dell’illusorio vantaggio rossonero. Il segno X tra queste di squadre in terra veronese non esce dal 3 marzo 2016, fu uno scialbo 0-0.