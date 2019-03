Icardi. Avuto il vertice con Marotta, Wanda Nara e un intermediario, il caso Icardi sembra giungere ad un accordo. Dopo la bagarre dello scorso mese si è arrivati alla conclusione che il club lo vuole di nuovo in campo. Marotta appariva conciliante :«Il passato è il passato, cerchiamo la formula migliore per riprendere il filo».

L’incontro ufficiale

Come racconta la Gazzetta dello Sport l’incontro è durato più di un’ora, ed oltre all’a.d. Beppe Marotta era presente l’avvocato Nicoletti, vice commissario della Lega di serie A e Figc. Dall’Inter l’incontro è stato definito “cordiale” e “alla ricerca di una soluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte”.

Il discorso fascia, è stato toccato, ma l’Inter non è tornato sui propri passi, anche per rispetto dei giocatori. Non è stato immediatamente affrontato il discorso del rinnovo, ma la cosa più importante per Icardi è stato non essere percepito come un giocatore problematico all’interno degli spogliatoi e per il mister. Marotta sembra aver chiesto quindi di tornare in scena prima del ritorno di Steven Zhang.

Se tutto andrà bene domani Icardi potrebbe tornare a giocare, quindi quanto prima rivedrà tutti i giocatori, superando così i dissidi interni che vi erano stati con alcuni di questi. “Quando vesti la maglia dell’Inter ci sono sempre cose che non viaggiano come vorresti – ha detto Luciano Spalletti – ma la bravura sta nel saper gestire le insidie”

Steven Zhang su Icardi

“Non so esattamente cosa sia successo all’interno. Quando successo, lo abbiamo saputo dopo come tutti. Icardi è un giocatore molto importante per l’Inter. Non posso dire il più importante , dopotutto la squadra è un collettivo, ma Icardi è senza dubbio il giocatore che tutte le squadre vorrebbero”.