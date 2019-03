Mauro Icardi, dopo mille peripezie è tornato finalmente ad allenarsi con il gruppo. Aumentano le possibilità di poterlo rivedere quindi nella partita contro la Lazio, nello scontro valido per la qualificazione in Champions League. Potrebbe giocare qualche minuto o forse stare in panchina, ma già la sua presenza sarebbe importante per la squadra. Si dovrà confrontare sicuramente prima sia con Perisic che com Brozovic, dovranno sparire i malumori, per riprendere le ultime gare e pensare alla Champions.

Dopo 40 giorni di mancanti allenamenti quindi ( è mancato dal 13 febbraio scorso) ad Appiano erano presenti anche Steven Zhang, Marotta e Ausilio. Sono rientrati dagli impegni con le nazionali anche De Vrij, Skriniar e Asamoah, prossimi invece appunto Keita, Brozovic e Perisic e lì vi sarà il banco di prova per la squadra.

Calciomercato: via Icardi dentro Luka Jovic?

Secondo El Mundo Deportivo, l’Inter, sognerebbe l’attaccante dell’Eintracht Francoforte ed è pronta a sfidare le big d’Europa. Luca Jovic, infatti, è il prescelto del Barcellona per l’eredità di Luis Suarez, ma è seguito anche dalla Juventus e dal Bayern Monaco, pronto a realizzare un’offerta di ben 56 milioni di euro per convincere l’Eintrach. ” L’offerta è già sul tavolo dell’ Eintracht, scrive El Mundo Deportivo. Il valore è stimato per circa 60 milioni di euro, certamente un valore più basso di quello di Icardi, per cui si immagina una cessazione di circa 90 milioni. Per Icardi si è parlato molto di Real Madrid.“