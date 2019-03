Juventus. Dopo il giorno di riposo i bianconeri hanno ricominciato ad allenarsi. Massimiliano Allegri gli ha concesso questa giornata dopo la vittoria con il Napoli. Ma la novità è che alla Continassa si è visto anche Sami Khedira, che ritorna in campo dopo aver subito un intervento di ablazione a causa della aritmia cardiaca che gli è stata diagnosticata prima della partita contro l’Atletico Madrid. Una doccia fredda per il giocatore e per i compagni di squadra.

La nota ufficiale

“Sami Khedira ha sostenuto gli accertamenti cardiologici previsti che hanno evidenziato la buona evoluzione clinica del trattamento effettuato e ha iniziato un programma di allenamenti personalizzati. Al momento confermata la prognosi di circa un mese dalla data dell’intervento per la ripresa della piena attività agonistica”.Insomma il rientro è vicino. Allegri potrebbe metterlo in campo già per il 31 marzo con Juve- Empoli.

L’incertezza di Douglas Costa

Più passa il tempo più l’incertezza che il 12 marzo lo si possa vedere in campo tende a sfumare. Douglas Costa, fermo per una botta al polpaccio, si è fermato durante l’allenamento per l’anticipo di campionato con Juve- Udinese. Lo staff medico della Juventus farà il possibile per metterlo in piedi. Per ora lui non se la sente di forzare troppo la mano, ma in questo momento è difficile pensare che ce la possa fare in tempi brevi. Le note ufficiali dicono : “Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono ritrovati oggi al JTC per iniziare a preparare il doppio impegno ravvicinato all’Allianz Stadium; lavoro tecnico e fisico di attivazione per la squadra, che si è concentrata su esercitazioni di possesso palla e azioni con conclusioni. Allenamento personalizzato per Douglas Costa.”

Le parole di Allegri dopo Napoli- Juve

“Se non recupera Douglas Costa i giocatori a disposizione sono questi. Dobbiamo avere pazienza: essere giusti, aggressivi e lucidi.Ma soprattutto con grande precisione tecnica. Testa più leggera, sono partite di calcio: vanno giocate come sappiamo e senza paura”