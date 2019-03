Milan-Sassuolo, luci a San Siro. 26.a giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Alle ore 18, allo stadio San Siro di Milano, scenderanno in campo il Milan di Rino Gattuso e il Sassuolo di Roberto De Zerbi. In classifica i rossoneri hanno 45 punti, a -2 dall’Inter che ieri ha perso sul campo del Cagliari per 2-1. Vincendo dunque gli uomini di Gattuso scavalcherebbero i cugini al terzo posto. Il Sassuolo di punti ne ha 31 e si trova nel limbo della graduatoria: -7 dalla zona Europa e +13 sulla terzultima. I rossoneri hanno vinto l’ultimo confronto giocato in campionato, 3-0 in casa contro l’Empoli. Pareggio invece per il Sassuolo, 1-1 casalingo contro la Spal. Il Milan in casa non perde dallo scorso 22 dicembre, 0-1 con la Fiorentina. Nel 2019 i rossoneri non hanno ancora subito gol casalinghi in campionato e Coppa Italia. Il Sassuolo in vince in trasferta dallo scorso 16 dicembre, 2-0 sul campo del Frosinone.

Milan-Sassuolo, le probabili formazioni

Milan-Sassuolo, le scelte dei due allenatori. QUI MILAN – Più di qualche dubbio per Gennaro Gattuso in attesa di questo confronto a San Siro, il modulo rimane inalterato quindi spazio ancora al 4-3-3 che sta garantendo risultati positivi e vittorie. In porta ovviamente Donnarumma mentre Calabria dovrebbe scalzare Andrea Conti, l’ex Atalanta è tornato titolare dopo più di un anno fornendo un’ottima prestazione contro l’Empoli. Sul versante opposto l’inamovibile Ricardo Rodriguez con al centro la coppia formata da Musacchio e Romagnoli, ancora out Zapata mentre Caldara sarà impegnato con la Primavera per ritrovare la giusta condizione dopo il lungo stop. Potrebbe rifiatare Paquetà in mezzo al campo come sottolineato dallo stesso tecnico rossonero, il brasiliano fresco di convocazione con la selezione verdeoro farebbe spazio a Castillejo in avanti con Calhanoglu arretrato sulla linea dei centrocampisti con Kessié e Bakayoko. In avanti come detto Castillejo ed il ritorno di Suso a supporto del polacco Piatek. QUI SASSUOLO – De Zerbi ha intenzione di giocarsi tutte le carte per questa importante sfida del Meazza, modulo speculare per l’ex tecnico del Benevento. In avanti è battaglia tra Djuricic e Boga, favorito il primo che all’andata siglò l’unica rete della sua esperienza in neroverde fin qui. A completare il tridente Berardi e Babacar. In mezzo al campo non ci sarà Duncan, assenza pesante che sarà sopperita dall’utilizzo dell’esperto Magnanelli con Locatelli e Sensi. Più di qualche variazione per quanto riguarda il pacchetto arretrato soprattutto lungo le corsie esterne, sia Lirola che Rogerio non sono al meglio. Probabile quindi l’utilizzo di Adjapong lungo la corsia di destra con Peluso che torna a fare il terzino mancino. E’ ballottaggio tra Ferrari e Magnani al centro ad affiancare Demiral dopo il buon esordio contro la Spal.

Milan-Sassuolo, come seguire il match in tv e streaming

Milan-Sassuolo, info diretta tv e streaming. La partita Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky. Gli abbonati potranno seguirla sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 solo sul satellite). Sarà inoltre possibile vedere il match in diretta streaming attraverso Sky Go collegandosi alla piattaforma con un pc, un tablet o uno smartphone.