Dopo il caso Acerbi, ecco che la Lazio risponde a suo modo alla bufera che si è scatenata contro Acerbi e alla risposta della FICG, contro il gesto di Bakayoko-Kessie e l’esibizione della maglia in occasione della partita contro il Milan. E’ accaduto quello che si temeva fin dal primo momento in cui si è chiusa la partita in quel modo. E’ divenuto virale un video della Curva Nord , girato durante la sfida tra Lazio e l’Udinese Mercoledi , in cui insultano con un coro contro Tiémoué Bakayoko, sulle note di ‘L’amour toujours‘, dicendo: “Poporopo, poporopo, questa banana è per Bakayoko“. Il Milan di solito canta: “Bakayoko, Bakayoko, lotta per la curva e per il Diavolo”. Il coro sfugge agli ispettori della Federazione presenti all’Olimpico, ma viene diffuso sul web.

Il coro è di facile interpretazione, quindi a poco sono valse le scuse della società. Ma la polemica è montata soprattutto sui social, e da parte del Milan, ma nel mirino è finito anche il procuratore Pecoraro. Comunque nessun provvedimento è stato preso nei confronti della Curva, o dei responsabili dei cori. Il procuratore potrebbe aprire un’indagine in merito al coro, e per una maglia del Milan crocifissa in Curva Nord durante la gara contro l’Udinese. L’indagine della Procura sul comportamento di Bakayoko-Kessie nel caso Acerbi è già stata chiusa. Il gesto riappacificatore di Acerbi, che dopo poche ore dalla partita contro il Milan aveva postato l’immagine del suo abbraccio con Bakayoko e un : «Basta polemiche, ci vediamo in campo», non è servito a sciogliere gli animi dei suoi tifosi. Il coro, comunque, per essere punibile, deve comunque essere chiaramente percepito nello stadio. Senza dubbio ora gli ultras della Lazio saranno sotto osservazione per vedere se ci saranno altri episodi mercoledì prossimo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro tra Milan e Lazio.