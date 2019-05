Atalanta-Sassuolo: Mapei Stadium di Reggio Emilia, ore 20.30. Questa sera si conclude il campionato di Serie A con la 38^ giornata e, tra le sfide più importanti, c’è quella tra i nerazzurri e i neroverdi. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è al momento terza in classifica e quindi in piena lotta per un posto in Champions League, mentre i rivali emiliani hanno conquistato già da diverse giornate la salvezza e occupano un tranquillo undicesimo posto. Una partita dunque decisiva per le prime posizioni della classifica e peer questo tutta da seguire.

Atalanta-Sassuolo: dove vedere il match

La sfida tra Atalanta e Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Gli abbonati potranno assistere al match su Sky Sport (canale 254). La sfida sarà inoltre visibile in streaming grazie alla piattaforma Sky Go per coloro che hanno un abbonamento Sky, oppure tramite la web tv a pagamento NOW TV.

Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni

La compagine bergamasca è decisamente la formazione più in forma del campionato. Nessuno ha avuto il rendimento dei nerazzurri nelle ultime 10 gare, con 6 vittorie e 4 pareggi Un trend che ha permesso alla squadra di Gasperini di trovarsi all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani. Battendo il Sassuolo, la Dea sarebbe certa di partecipare alla prossima Champions League senza aspettare i risultati delle avversarie. Un obiettivo quindi alla portata, che coronerebbe al meglio tre anni stupendi targati Gasperini. Per il match di questa sera, il tecnico non ha grossi dubbi di formazione. Per la difesa torna a disposizione Palomino, che insidia uno tra Mancini e Djimsiti per completare insieme a Masiello il trio difensivo davanti a Gollini. Out Hateboer per squalifica, sulle corsie esterne agiranno Castagne e Gosens, con De Roon e Freuler in mezzo al campo. In avanti Ilicic – tra i più in forma dei nerazzurri, a segno domenica scorsa contro la Juventus – si spartirà la trequarti con Gomez, a supporto dell’unica punta Zapata.

Qualche ballottaggio in più, invece, per quanto riguarda De Zerbi, voglioso di chiudere al meglio la sua prima stagione sulla panchina del Sassuolo. Quella neroverde è una squadra che ha avuto un rendimento altalenante in questo campionato: brillante nel girone d’andata, più balbettante nel ritorno. Un’altalena di risultati che comunque non ha mai realmente coinvolto il Sassuolo nella lotta per non retrocedere. Dopo una fase di appannamento nei mesi invernali, gli emiliani si sono ripresi centrando la permanenza in Serie A con tre giornate d’anticipo. Raggiunto dunque il traguardo fissato ad inizio stagione, che potrebbe essere impreziosito da un exploit contro una delle formazioni più forti del campionato. Per affrontare l’Atalanta, in porta Pegolo potrebbe giocare al posto del titolare Consigli. A centrocampo Bourabia, tornato dopo la squalifica, insidia Duncan, mentre in avanti sono tanti a scalpitare per un posto da titolari. In vantaggio rispetto ai compagni sono al momento Berardi, Djuricic e Boga, con Brignola, Matri e Di Francesco pronti ad entrare a gara in corso.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga. All. De Zerbi.